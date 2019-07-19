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小草書屋陪伴單車環島 逆轉騎士編織壯遊夢

2019-07-19 16:49中央社 新北19日電

台灣城鄉永續關懷協會打造烘焙坊，提供社區青少年探索職能培養烘焙技術；小草書屋將帶領孩子單車環島，22日啟程以10天騎完1012公里，編織逆轉騎士的獨特感受與壯遊回憶。

台灣城鄉永續關懷協會在新北市三峽深耕5年，創辦小草書屋陪伴弱勢國小孩童，籌設青草職能學苑培育高風險的國高中青少年，在老師、社工和志工陪伴下成長，希望擁有力量改變未來。

協會理事長許世鋼今天表示，「青草職能學苑」日前成立小草烘焙坊，與三峽區安溪國中技藝班合作教育訓練，透過系列職能課程，學習基礎烘焙技術，及與社區共好的空間。

許世鋼表示，孩子在體制內學習成效不彰，因此，鼓勵孩子擁有夢想，學習烘焙一技之長。過程儘管艱辛，但孩子歷經挑戰困難，成為烘焙小師傅，未來將開發特色烘焙商品，學習經營能力。

另外，單車環島是「小草書屋」送給國中部孩子的成年禮。原始構想是延續小草書屋創辦人林峻丞，當年協助三峽有木國小「絲瓜小孩」自行車挑戰環島的壯遊夢想。

今年是「逆轉騎士」環島計畫第4年，參加環島的孩子除爭取企業贊助也提升專業技能，利用課堂所學的沖泡咖啡及美髮技能，擺攤自籌經費。

林峻丞說，在他投身經營小草書屋的路上，受到台東「孩子的書屋」董事長「陳爸」陳俊朗，提攜並協助分享資源，給予鼓勵、打氣。雖然陳俊朗驟逝，但陳爸的豪情與精神、對孩子的愛，小草書屋會傳承下去，繼續實踐。

許世鋼受訪說，孩子是社會角落的「小草」，卻沒有茁壯的機會。青草孩子們歷經一年的籌備、練習、風吹日曬雨淋，頂著高溫揮汗投入鐵人的磨練，將展開10天的旅程，藉活動追夢與成長蛻變。

單車環島也邀2名小草書屋的高中學長，與學弟妹一起車訓。車隊領騎謝裕暉是第二次環島，他說，雖與學弟妹年紀差不多，但擔任領騎的責任加重，目標就是能帶著大家平安回來。

擔任車隊交通管理的廖友辰表示，從車隊成員變身為交管，要完成老師所分配的任務，發現「承擔」原來是這麼回事。

為傳承單車環島信念，學長們精心準備環島不可或缺的牙刷、內胎與香蕉為祝福禮物。分別代表生活自理的能力、隨機應變的能力，調整自我的能力，期盼小草孩子可以在壯遊台灣的路上，自己修車、隨時充電。

環島單車
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