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台北實境尋寶遊戲 最高獎抽雙人來回機票

2019-07-19 16:35聯合報 記者鍾采蓉╱即時報導

為了打造台北市友善商圈購物環境，市府與台北550家友善店家及場館，結合擴增實境(AR)科技打造「台北實境尋寶遊戲」，消費兌獎機制登場，即日起至11月30日止，玩家下載「marq+」App後，去有「加值站」及「尋寶點」的店家消費滿200元，就能獲得高額的額外分數。活動期間消費越多中獎機會越高，每個月都有台北到首爾雙人來回機票、Switch等豐富商品等著玩家來挑戰。市府希望透過新科技及趣味性吸引外國旅客及年輕族群實際走入商圈，將娛樂轉化為實際商機。

北市產業局副局長吳欣珮與友善店家一同在現場推廣理念及活動。 記者鍾采蓉／攝影
北市產業局副局長吳欣珮與友善店家一同在現場推廣理念及活動。 記者鍾采蓉／攝影
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