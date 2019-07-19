新北2河濱公園工程獲獎肯定 展現城市軟實力

2019-07-19 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市高灘地工程管理處再次以「淡水金色水岸河濱公園整體景觀再造工程」及「古道風華再現–臺鐵五堵貨場舊隧道景觀改善工程」獲得「2019年國家卓越建設獎」最佳規劃設計類肯定，高灘處表示，新北市已連續2年獲得肯定，也展現新北市團隊建設河濱公園的軟實力。

高灘處指出，全世界先進城市都以「軟體建設」做為城市進步指標，新北市政府積極營造多元友善河濱公園休閒環境，近年來也積極導入軟實力，將各項建設融入當地文化景觀特色，讓河濱公園不僅是提供舒適環境的休閒空間，也加入歷史文化，創造城市新價值。

其中，「淡水金色水岸河濱公園整體景觀再造工程」位於淡水河口，以淡水人文特色為設計理念，融合淡水過去的故事與現代生態概念元素，在淡水老街旁金色水岸繪製一幅「淡水的自畫像」。

而「古道風華再現–臺鐵五堵貨場舊隧道景觀改善工程」，位於汐止基隆河上游，以百年鐵路隧道懷舊意象為設計主軸，打造跨越新北基隆兩市的休憩步道，重現當代風華。