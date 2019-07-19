安定力量批黃國昌政客、做民粹 時力：回頭是岸

2019-07-19 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



安定力量今天前往時代力量立委黃國昌汐止辦事處抗議，要黃國昌講清楚，身為在野黨卻成為政黨打手，也呼籲時代力量及民進黨政客不要昧於事實欺騙社會。記者江婉儀／攝影 分享 facebook 安定力量今天前往時代力量立委黃國昌汐止辦事處抗議，要黃國昌講清楚，時代力量身為在野黨卻成為政黨打手，也呼籲時代力量及民進黨政客不要欺騙社會。時代力量表示，奉勸安定力量回頭是岸，別再走散播偏見和歧視，打壓多元平等及性平教育。

安定力量指出，日前以諸多文字、圖片等證據，證明教育部以不當性教育教材荼毒孩子，時代力量作為在野黨，卻甘於當執政黨的打手，而且選區立委為何在民進黨禮讓後還不敢競選連任，除了操作同運話題撕裂社會，就沒有本錢從民進黨挖選票嗎？

安定力量主席孫繼正對黃國昌喊話，不要把自己關在假民主的鐵籠裡面，如果今天要出來選，就站出來直球對決，何況在兩年前被罷免的時候，就應該要下台，才不會對不起當初要擺免他的選民，也呼籲不要用惡意操控對立的方式，來獲得民眾的認同。

孫繼正也說，前幾天安定力量取得政黨證書，但時代力量就像撿到槍一樣，在臉書消費他們，孫繼正認為，黃國昌當選到現在就是政客的代名詞，也不顧地方的需要，只藉著政治追殺操弄民粹，有為汐止做什麼事情？

時代力量發言人陳志明表示，安定力量一直以來對婚姻平權和性平教育的扭曲及污衊，尤其2017年罷免投票期間，在汐止散播各種扭曲仇恨言論，更是為公民社會所不容。奉勸安定力量回頭是岸，別再走散播偏見和歧視，打壓多元平等及性平教育。

陳志明強調，時代力量無論是對價值理念的堅持，或是對政府的強力監督，都是有目共睹。安定力量卻重施故技，進行脫離事實的無稽指控。只能也勸孫主席，與其躲在平行世界做假見證，不如學會使用科技搜尋資料，才是政黨的基本。

至於選務規劃的部分，陳志明表示，時力會按照自己的步調進行，並且陸續向社會大眾報告。