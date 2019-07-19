砍了敬老金 柯文哲老福政策在這裡

2019-07-19 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市長柯文哲大砍重陽敬老金，但柯上任後也推動擴大悠遊敬老卡使用服務、擴大施打肺炎鏈球菌疫苗、擴大老人共餐據點，並首度試辦整合各種照護服務的「石頭湯計畫」。

北市府目前重陽節禮金發放對象，年滿99歲以上老人或年滿89歲以上原住民，且至重陽節當日已持續設籍北市3個月以上者，每人每年1萬元；中低收入戶等弱勢家庭長輩，每人每年1500元。

柯文哲雖砍了敬老金，但他鼓勵長輩多出門。台北市將原本的悠遊敬老卡擴大服務，讓台北市老年人在使用公車、捷運、Youbike 等大眾運輸時都可以使用，並延伸到雙層巴士、貓纜、運動公園游泳池等，每個月上限為480元。

在增進健康方面，社會局也擴大施打「肺炎鏈球菌疫苗」，因肺炎為台灣老年人死亡率前三名，北市府補助65歲以上老人全面施打肺炎鏈球菌疫苗，每年10月起，流感、肺炎鏈球菌疫苗一起打，補助1000元，預算約3000萬，降低染病風險。

近年北市的老人共餐聚點，更增加至444處，每餐補助40元，重點是要讓老人有聚在一起的機會，走出家門。社會局也試辦由個案管理員整合各種照護服務的「石頭湯計畫」，免去長者必須分別去申請居家醫療、居家護理、居家復健、家庭藥師、居家服務的困擾。