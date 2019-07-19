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人瑞禮送涼被 長者怨：難道我過去100年都沒被子蓋？

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【即時短評】老人是柯文哲心中「最軟」的一塊？

2019-07-19 13:01聯合報 記者林政忠╱即時報導

「阿嬤妳今嘛過的好麼？甘有人待甲妳照顧？」這首朗朗上口的「阿嬤的話」，幾乎成為台北市老人福利的招牌歌，台北市即將步入超高齡社會，台北老人過得好嗎？

少子化加上高齡化社會，是台灣正面臨的人口危機，台北市老人比率15.55%，高居六都之冠，加上台北居大不易，許多青壯年只能移居隔壁縣市。目前北市65歲以上約42萬人、14歲以下約38萬人，老人指數111.73，讓台北市老人多於小孩；預計明年，台北市將從高齡化社會進入超高齡化社會，平均每5人就有1位老人。

人瑞是城市幸福的象徵，一個城市能出現多位百歲人瑞，某種程度代表成是的醫療體系、社會文明到達一定水平，尤其步入超高齡社會，長照體系的完整、對長者的尊重，正是檢驗一座城市、一個市長的重要指標。

一位百歲阿嬤的生日禮從800元縮水成500元，除了「奇摩子」超不爽，對首善之都更是一大諷刺。藍綠政治人物常標榜「窮不能窮孩子」，除了兒童是國家未來的主人翁，每位兒童背後更有無數的家長選票；每逢選舉，常見候選人把阿嬤掛嘴邊，變成選舉活道具，選後就不見蹤影，徒留這曲「阿嬤妳今嘛在叨位？阮在叫妳，妳甘有聽到？」在空氣中迴盪。

「老兵不死，只是凋零」，每個人都會老，老人要的是尊重，而不是施捨。柯文哲常把大砍重陽敬老金、推動老福政策當成進步象徵，老人宛如柯P「心中最軟的一塊」，要砍就砍，對很多台北老人而言，「柯政猛於虎」，這些從上而下的「德政」，有沒有切中老人家真正的需求？

台北市不僅是首都，更是台灣高齡社會的縮影，市政即國政的具體而微，柯文哲若先顧好市政，再來拚國政，肯定會獲得更多掌聲。

台北市將從高齡化社會進入超高齡化社會，台北市長柯文哲先顧市政再拚國政，肯定會獲得...
台北市將從高齡化社會進入超高齡化社會，台北市長柯文哲先顧市政再拚國政，肯定會獲得更多掌聲。本報系資料照片
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高齡化柯文哲
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