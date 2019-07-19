親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

京阿尼縱火案 20人死在頂樓階梯 嫌犯作案前到加油站買汽油

17歲少女猝死摩鐵 高大成依傷推論：生前恐遭施暴

新北動保處修法徵人 盼解決人力不足問題

2019-07-19 11:16聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市動保處人力長期不足，希望藉由修訂動保處組織規程，釋出部分人力缺額，讓一般行政人員也能應徵，動保處長陳淵泉表示，希望藉此紓解長期人力不足的問題，也減少承辦人員壓力。

陳淵泉表示，依照人力編制，動保處應要有44名獸醫，但目前只有28人，幾乎少了3分之1的人力。以現有人力狀況，無法兼辦所有的動保事務及行政工作，人力短缺也讓每位人員工作增加。

依照「新北市政府動物保護防疫處組織規程」第4條，要擔任動保處人員，必須具備獸醫師資格，才可依照高普考試分發來任職，但不是每位符合條件的人都想來動保處，所以長期都是人力不足的狀況，陳淵泉表示，希望藉由修改條文，紓解長期以來缺少人力的問題。

陳淵泉指出，像是寵物業者管理，動物之家修繕、違反動保法行政裁罰等都是動保行政業務，修改條文通過後，將會釋出5名人力，讓一般行政人員或是農業行政人員都可申請，增添動保處人力。

動保處表示，目前已將提案送到市政會議討論通過，日後會送到議會審查、函報監察院報查，希望趕在今年底前通過。農業局長李玟表示，除了人力的部分，也會持續關注動保處業務方面，用更智能化的方法讓動保處更有效率，讓人力跟得上業務。

新北市動保處人力長期不足，希望藉由修訂動保處組織規程，釋出部分人力缺額，讓一般行...
新北市動保處人力長期不足，希望藉由修訂動保處組織規程，釋出部分人力缺額，讓一般行政人員也能應徵，解決人力不足問題。圖／新北市動保處提供
分享

獸醫師動保法
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

獨／北市百歲人瑞生日禮縮水 挨批「窮也不要窮老人」

2019-07-19 12:39

人瑞禮送涼被 長者：難道我過去100年都沒被子蓋？

2019-07-19 12:48

新北2019校園小海祭 20日淡水漁人碼頭舞台初登場

2019-07-19 10:15

新北輕旅行首選 坪林打造獨角仙生態樂園

2019-07-19 07:28

民調掀戰火 柯文哲嗆不懂 王鴻薇加碼批市政

2019-07-19 00:33

北市280公車脫班11天 有人苦等近1小時

2019-07-19 00:31

原住民國宅社工服務 新北尋主責團體

2019-07-19 00:07

虎頭蜂夏季悄悄築巢 義方國小摘除15個

2019-07-19 00:02

新北捷運10處行人穿越道、庇護島 下月完工

2019-07-18 23:58

丹娜絲來襲…侯友宜急回防 巡汐止防災進度

2019-07-18 23:55

北投推廣分中心揭牌 服務山區長者 營養師進駐

2019-07-18 23:30

浮潛、騎RailBike 新北首到旅展開賣

2019-07-18 23:25

捷運三鶯線帶動 新北住宅價格指數 止跌回穩

2019-07-18 23:17

汽機車闖河濱公園 科技抓違規 新北試辦

2019-07-18 23:06

北市17肇事高路段抓超速 暴增1倍

2019-07-18 23:03

全國青年領袖高峰會 24國青年齊聚交流

2019-07-18 22:28

防颱不鬆懈 貢寮公所勸離小組巡海岸

2019-07-18 19:29

淡水噪音檢測車執法 地方里長盼還安寧

2019-07-18 19:28

紅樹林小主播營登場 孩子暑假新鮮體驗

2019-07-18 19:28

大文山茶青農交流 帶動雙北茶產業活化

2019-07-18 19:27

丹娜絲遠離海浪大 三芝區長淺水灣宣導

2019-07-18 19:27

漁電共生推動受阻 台鹽綠能推懶人包宣傳手冊澄清疑慮

2019-07-18 17:23

北市府為民調槓上王鴻薇 研考會：問政黨更問人民需求

2019-07-18 16:57

新北FUN街頭 9月7日決賽看街舞逛市集

2019-07-18 16:56

影／北歐行喊卡 侯友宜：料敵從寬 颱風形成即決定

2019-07-18 16:01

議員要求台中肉品市場加速遷建 市府：明年6月完成選址

2019-07-18 15:31

心繫居民安危 侯友宜剛返台就到汐止視察勘災

2019-07-18 14:22

騎鐵道自行車、玩獨木舟 夏季旅展開賣

2019-07-18 12:20

防災紅背心從北歐穿到台灣 侯友宜：市長的責任

2019-07-18 10:28

選不選立委？黃珊珊：沒人知道明天會有什麼變化

2019-07-18 09:23
看更多

熱門文章

南投最大投資！埔里赤崁頂遊樂區開發案 獲交通部核准

2019-07-18 15:31

下水道清淤1年抵過去3年 韓國瑜：這是我們的良心

2019-07-19 09:54

桃園捷運綠線地下潛盾工程今聯合簽約9月底、10月開工

2019-07-18 14:20

有神快拜！18秒影片證明：太子爺想兜風「攔也攔不住」

2019-07-18 14:41

竹東第二座特色兒童公園8月即將開放 附近居民期盼不已

2019-07-18 15:37

綠營指地下道用黑名單監視器 中市新聞局：林佳龍任內發包

2019-07-18 13:20

颱風後加強清淹水及淤泥 韓國瑜：全市清淤得花上兩年

2019-07-18 15:30

影／颱風讓南寮大道變沙道 竹市府設法改善漂沙

2019-07-18 16:58

台中太平水溝竟被封 里長：颱風來豈不淹大水

2019-07-18 13:30

台灣大道4座地下道監視器品牌染紅 中市府：一周內全拆

2019-07-18 15:29

反彈大！農業循環資源利用研究中心 台南4址市府否決

2019-07-18 18:45

商場強人改當有機果農 種夏雪芒果開創新藍海

2019-07-19 07:31

南投9家觀光工廠結盟 大家集中資源打團體戰

2019-07-18 18:16

驚艷！麻豆文旦果園綠油油 「雜草」生長果實更甜

2019-07-18 18:16

影／得來不易的美麗 宜蘭市在美國與洛克維市締盟

2019-07-18 14:23

影／哇！遺址文物搬動1件變20件 苗栗改善典藏空間

2019-07-18 20:33

台中太平水溝被封？區長：是淤積並著手排除

2019-07-18 16:56

北市280公車脫班11天 有人苦等近1小時

2019-07-19 00:31

楊鎮浯首次出訪星馬僑社 老邁僑領機場相迎讓他很感動

2019-07-18 19:29

銀髮族假牙補助超熱門 台中不到1周近700人申請

2019-07-19 09:27

國民黨全國青工總會長將改選 地方喊要廣納青年入黨

2019-07-18 15:32

海科館兩棲爬蟲大明星見面會 爬蟲走秀周末登場

2019-07-18 15:50

桃捷綠線主線工程 全數發包 拚115年完工

2019-07-18 22:50

假牙補助太受歡迎 中市再推2500名額

2019-07-18 23:11

跳入近滿水位仁義潭 男帶泳圈捕魚遭消防隊員拖上岸

2019-07-19 09:51

台南警局長明升暗降？ 議員質疑政治黑手介入警政人事

2019-07-19 11:06

新北輕旅行首選 坪林打造獨角仙生態樂園

2019-07-19 07:28

此生必去…東大圖書館 全球卓越建設首獎

2019-07-18 23:20

全國義民祭在新竹縣 7月21日熱鬧遶境祈福登場

2019-07-18 13:12

漁電共生推動受阻 台鹽綠能推懶人包宣傳手冊澄清疑慮

2019-07-18 17:23

為落實住宅安全 雲林縣長張麗善擔任志工到宅裝住警器

2019-07-18 13:07

影／北歐行喊卡 侯友宜：料敵從寬 颱風形成即決定

2019-07-18 16:01

丹娜絲颱風影響 嘉市兒童藝術節延期

2019-07-18 16:56

全球咖啡產值3兆 國際咖啡感官論壇登場搶攻國際市場

2019-07-18 19:18

疑爆流感群聚感染 陸官：國軍高雄總醫院派員進駐

2019-07-18 17:18

黃敏惠擔任「一日物流員」開箱嘉義市產業

2019-07-18 15:49

高雄登革熱再添一例 與前一確診個案為父女

2019-07-18 18:50

接地氣！苗縣召開青年事務委員會 青年共商創新苗栗

2019-07-18 20:19

台日兩地鐵道館攜手秀館藏 交流百年鐵道技術

2019-07-19 07:30

總投資43億 埔里赤崁頂遊樂區開發案准了

2019-07-18 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top