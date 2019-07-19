新北動保處修法徵人 盼解決人力不足問題

2019-07-19 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市動保處人力長期不足，希望藉由修訂動保處組織規程，釋出部分人力缺額，讓一般行政人員也能應徵，動保處長陳淵泉表示，希望藉此紓解長期人力不足的問題，也減少承辦人員壓力。

陳淵泉表示，依照人力編制，動保處應要有44名獸醫，但目前只有28人，幾乎少了3分之1的人力。以現有人力狀況，無法兼辦所有的動保事務及行政工作，人力短缺也讓每位人員工作增加。

依照「新北市政府動物保護防疫處組織規程」第4條，要擔任動保處人員，必須具備獸醫師資格，才可依照高普考試分發來任職，但不是每位符合條件的人都想來動保處，所以長期都是人力不足的狀況，陳淵泉表示，希望藉由修改條文，紓解長期以來缺少人力的問題。

陳淵泉指出，像是寵物業者管理，動物之家修繕、違反動保法行政裁罰等都是動保行政業務，修改條文通過後，將會釋出5名人力，讓一般行政人員或是農業行政人員都可申請，增添動保處人力。