新北輕旅行首選 坪林打造獨角仙生態樂園

2019-07-19 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



坪林區公所規畫坪林生態輕旅行，也持續優化金瓜寮自行車道，鼓勵民眾騎乘自行車，減碳並享受運動快樂。圖／翻攝自新北市觀旅局網站 分享 facebook 新北市坪林近年來積極打造生態輕旅行，在「台灣生態教父」博士楊平世協助下，增植蜜源植物，打造蝴蝶生態步道，並重複利用坪林栽植椴木菇廢棄農材，作為獨角仙幼蟲復育基地，希望讓坪林成為民眾享受大自然、了解生態的首選。

坪林區公所區長施明慧表示，坪林自然生態豐富，規畫輕旅行時考量在地特色，會與都市旅行做出市場區隔，盡量還原自然生態，區公所在鄰近茶業博物館的坪林生態園區，請來台大昆蟲系教授楊平世，協助栽植蜜源植物，吸引蝴蝶繁殖，並利用廢棄椴木打造獨角仙幼蟲成長基地。

此外園區內還搭配種植獨角仙最愛吸食樹汁的光臘樹，讓幼蟲羽化成蟲後，也不用擔心食物來源和棲地，讓前來觀光的旅客，若仔細觀察光臘樹幹，多能近距離觀察獨角仙生態。

區公所表示，除了規畫坪林生態輕旅行外，公所也持續爭取經費優化金瓜寮自行車道，預計9月2日完工，透過「低碳樂活」方式，鼓勵民眾騎乘自行車，減碳並享受運動快樂，共同維護生態，永續經營，同時針對區內10年以上老舊道路改善鋪面。親水公園河岸景觀改善工程也爭取營建署108年度城鎮之心計畫補助