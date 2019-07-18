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賣菜郎再拚三重立委？ 鄭世維臉書曬與韓國瑜合照

2019-07-18 21:25聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市立委第三選區（三重），國民黨目前仍未有提名參選人，今年3月補選由國民黨文傳會副主委鄭世維披掛上陣，對上民進黨余天，最後以約5000票差距「惜敗」。鄭世維選後臉書粉專沈寂一段時間，今晚更新大頭照、換上與高雄市長韓國瑜合照的封面照片，引人聯想是否準備暖身再戰三重立委，鄭聞訊澄清，希望外界別過度聯想。

對此國民黨新北黨部主委李乾龍說，沒有聽說鄭世維表態參選，不過日前地方建請國民黨市議員蔡明堂參選，蔡近期已明確婉拒不選，目前還未有確定人選。

鄭世維解釋，他選後父親過世，忙於治喪事宜也休息了好一陣子，近期父親的百日剛結束，他慢慢回歸政論節目，才想說把臉書原本謝票的封面照片拿下，會換上與高雄市長韓國瑜的合照，也是因為目前黨內已通過提名韓參選2020總統，希望不要過度聯想，他接下來也會全力在自己擅長的政論節目上，為國民黨發聲，協助國民黨勝選。

記者問鄭世維是否考慮再戰立委選舉，鄭世維表示，當初他是臨危受命投入三重立委補選，已經拚過了，也把藍綠在三重的距離拉近，現在地方已經有力拱議員蔡明堂或李翁月娥「更上一層樓」的聲音，他樂觀其成，有任何需要的一定會全力從旁幫忙。

國民黨文傳會副主委鄭世維今晚在粉絲團更新與高雄市長韓國瑜的合照，引發再戰三重立委...
國民黨文傳會副主委鄭世維今晚在粉絲團更新與高雄市長韓國瑜的合照，引發再戰三重立委聯想。圖/翻攝鄭世維臉書
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