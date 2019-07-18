賣菜郎再拚三重立委？ 鄭世維臉書曬與韓國瑜合照

2019-07-18 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市立委第三選區（三重），國民黨目前仍未有提名參選人，今年3月補選由國民黨文傳會副主委鄭世維披掛上陣，對上民進黨余天，最後以約5000票差距「惜敗」。鄭世維選後臉書粉專沈寂一段時間，今晚更新大頭照、換上與高雄市長韓國瑜合照的封面照片，引人聯想是否準備暖身再戰三重立委，鄭聞訊澄清，希望外界別過度聯想。

對此國民黨新北黨部主委李乾龍說，沒有聽說鄭世維表態參選，不過日前地方建請國民黨市議員蔡明堂參選，蔡近期已明確婉拒不選，目前還未有確定人選。

鄭世維解釋，他選後父親過世，忙於治喪事宜也休息了好一陣子，近期父親的百日剛結束，他慢慢回歸政論節目，才想說把臉書原本謝票的封面照片拿下，會換上與高雄市長韓國瑜的合照，也是因為目前黨內已通過提名韓參選2020總統，希望不要過度聯想，他接下來也會全力在自己擅長的政論節目上，為國民黨發聲，協助國民黨勝選。

記者問鄭世維是否考慮再戰立委選舉，鄭世維表示，當初他是臨危受命投入三重立委補選，已經拚過了，也把藍綠在三重的距離拉近，現在地方已經有力拱議員蔡明堂或李翁月娥「更上一層樓」的聲音，他樂觀其成，有任何需要的一定會全力從旁幫忙。