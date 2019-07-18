馬、郝愛調查滿意度 北市研考會：郝也會調查政黨傾向

2019-07-18 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



北市府研考會今年4月針對台北市商圈消費進行民調，不過卻遭台北市議員王鴻薇質疑，民調樣本數擴及新北市，甚至還調查新北市民的政黨傾向，北市府根本拿著市政資源幫台北市長柯文哲做總統民調。柯文哲今回嗆「叫她要回去念書」，「不懂不要裝懂」，研考會主委余家哲則親上火線，兩度在王鴻薇的臉書上留言。

對於王鴻薇吐槽，指市府調查政治傾向調查到新北，根本是前無古人的作法，要求市府趕快拿出證據。余家哲在臉書上回應，指馬英九市長任內，做了「104次市長滿意度民調」，第一任期41次、第二任期63次。可惜的是，因為系統問題，只能查詢到做了幾次滿意度。

余家哲說，郝龍斌市長任內，做了「94次民調」，其中包括「31次市長滿意度民調」，第一任期17次、第二任期14次，這31次都有詢問「政黨傾向」。至於柯任內迄今，做了「43次民調」，其中市長滿意度調查僅13次。