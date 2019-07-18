騎車上橋即被攝錄 新北試辦智慧影像辨識抓違規

2019-07-18 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市河濱公園幅員廣大，是民眾最重要的休憩地點，卻有許多民眾貪圖一時方便，將未經申請汽機車駛入園區，為改善違規車輛亂象，市府於三重五華陸橋及蘆洲蘆堤一號陸橋試辦智慧影像辨識系統，透過高解析度監視器自動辨識違規車牌，遏止違規行為。

新北市河濱公園擁有超過200公里的自行車道及各種多元休憩設施，新北市府於2013年公布河濱公園全區為「道路交通管理處罰條例」適用範圍，並於各出入通道設立警示牌面，若有違規車輛駛入園區內即依該條例規定取締告發。

此外，也設置保全人員定時巡邏，並在公園主要出入口另設有保全哨，以人工方式管控進出車輛，但由於保全人力有限，無法完全遏止民眾從無障礙牽引陸橋或未設管制哨出入口騎乘車輛進入園區。仍有民眾貪圖方便，將未經申請汽機車駛入園區，除有安全疑慮，更降低公園休憩品質。

為此，新北市為全國首個於河濱公園試辦違規車牌辨識系統城市，藉著分布在各出入口的高解析度遠端數位監視器，以先進影像辨識技術自動針對違規車輛照相舉發，經不斷調整測試後，系統已能有效自動辨識駛入車輛車牌。

新北市水利局表示，未來將與警察局交通大隊共同合作，推動違規車輛影像共享機制，由執法者至系統抓取違規影像逕為舉發，以強化科技執法效能，簡化行政程序。