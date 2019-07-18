淡水噪音檢測車執法 地方里長盼還安寧

2019-07-18 19:28 觀天下 記者許端驛/淡水報導



立法委員呂孫綾邀環保署在淡水區台二線「聲音照相科技執法」檢測車輛，在地里長盼取締噪音車輛，不要再擾民。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 立法委員呂孫綾昨(17)日邀請到中央環保署噪音管制處在淡水區台二線展出全台灣第一台造價兩百萬「聲音照相科技執法」檢測車輛，並邀請在地里長到場關心，里長們也希望透過中央最新的科技，可以讓這些噪音車輛，不要再擾民。

不少淡水區居民最近在網路上，還有向里長民代反應，每到深夜都會有許多改裝車輛呼嘯而過，而且次數相當多，讓住戶無法安穩睡一好眠。

里長表示，有許多住在台二線，或是主要幹道的居民常常反應都會有改裝車輛，以高分貝的聲音製造噪音汙染，希望在最新的檢測車來到淡水後，可以改善。

立委呂孫綾表示，這輛最新的噪音檢測車，能夠有效測出噪音車輛的分貝，並且精準對照車牌，只要高於標準，將會開罰，而未來將會不定期的在淡水各重要路口進行檢測。

行政院環保署噪管處科長謝仁碩表示，這輛檢測車，搭配「聲音照相」技術，整合噪音測量儀器及車牌辨識等系統等最新科技系統，可以準確測出那一輛噪音車輛，並且開罰。

另外還會配合輔導車商進行改裝排氣管源頭噪音認證，立委呂孫綾表示，希望將淡水列為示範點，若是成效良好，這輛檢測車將會大力推廣，不僅是可以節省警力的攔檢，還可以有效喝止改裝車輛的噪音汙染。