大文山茶青農交流 帶動雙北茶產業活化

2019-07-18 19:27 觀天下 記者陳小旦/坪林報導



坪林茶青農與木柵茶青農在農委會的農村產業跨域計劃推動下，共同辦理大文山茶青農交流活動，希望帶動茶產業活化。 圖／全聯有線電視提供 分享 facebook 為推廣地方茶產業，坪林茶青農與木柵茶青農在農委會水土保持局台北分局的農村產業跨域計劃推動下，共同辦理大文山茶青農交流活動，希望透過彼此的經驗分享建立起合作平台，促使茶產業得以永續發展，帶動茶產業活化。

農委會水保局台北分局副工程司高佩聖出席活動表示，藉由交流活動讓休閒產業跟茶產業互相合作，學習彼此的優點。而坪林區長施明慧也認為坪林擁有豐富的大自然的生態資源，而與木柵地區的茶青交流可以接觸不一樣的文化，也能帶給更多不一樣的體驗。

在這次的交流活動中，一共有20多位茶青農參與，除了參訪木柵茶園，兩地茶青農也藉由簡報，交換相關經驗和推展茶產業的觀點，像是在木柵青農聯誼會的部份，就提到辦理許多研習課程，包括手機攝影教學、社群小邊訓練、水質分析等等

木柵茶青農張欣柔就指出因為地域性與推廣面不同，兩地的產業發展模式各有特色，透過交流可以讓彼此互相學習。

坪林地區是在2015年自發性組成坪林青年茶葉發展協會、坪林茶葉永續生產合作社和深坑坪林多年的金瓜三號，近年來打出新茶世代形象以及地方小旅行等等，讓茶產業成功推廣行銷

坪林茶青農白俊育表示青農返鄉帶來活絡產業的動能，能夠相互分享並合作，可以創造更大的契機。

農委會水保局台北分局表示，茶青農的交流與合作有助於推動產業升級與注入青年活力及創意，將會持續協助青年或茶農二帶返鄉接棒，擴大北台產業跨域聯結，促使茶產業得以永續發展，帶動茶產業活化，同時也鼓勵地方青年申請水土保持局相關補助計畫。