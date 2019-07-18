漁電共生推動受阻 台鹽綠能推懶人包宣傳手冊澄清疑慮

2019-07-18 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



國內推動漁電共生面臨阻力，不少人有環保等各項疑慮，以至於目前尚未有案件獲核准設立，業者相當焦急，其中台鹽綠能今天推出漁電共生懶人包「養殖如何結合綠能─一次讓你看懂漁電共生」宣傳手冊，希望以淺顯易懂的方式解說，澄清民眾疑慮。

台鹽綠能表示，為達成2025年再生能源佔發電比20%的目標，政府積極推動地面型太陽能發電系統，因涉及土地、產業與環境，過程之中遭遇許多的疑慮與不實謠言攻擊，因此利用懶人手冊一次說明，例如太陽能板是否有毒?會不會影響生態?怎麼清洗?如何回收?這些常見的疑問。

台鹽綠能表示，漁電共生作為一種肩負地方再生使命的新經濟型態，有更多深思熟慮的設計與做法，絕對經得起社會大眾的進一步檢視。尤其在歷經數次公聽會的意見蒐集以及與公部門的反覆研商，公開發布的懶人包內容不只是說明與闢謠，更是對地方的保證與承諾。

台鹽綠能補充，氣候變遷影響之下，養殖漁業遭遇比以往更嚴峻的衝擊與挑戰，一味仰賴政府補助並無法解決問題，唯有適時引進綠能資源實質補貼漁民收入、改善養殖場域環境設備，透過智慧科技養殖技術提升效益，並開拓多元銷售通路，才是促進沿海地帶永續發展最根本的解決方案。