新北FUN街頭 9月7日決賽看街舞逛市集

2019-07-18 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



「2019新北FUN街頭」即日起至8月26日開放報名，今年賽事分為成人組、中學生組及兒童組，總獎金50萬元，各界舞林高手不容錯過。其中，大師班專業推廣課程也將在8月26日於新北市府6樓大禮堂開設，邀請享譽國際的嘻哈大師Buddha Stretch來台。

文化局表示，「新北FUN街頭」鼓勵青少年追求夢想，提供年輕世代展現自我的舞台。今年街舞大賽，除了有排舞、自由風格及霹靂舞等競賽組別，也特別針對國、高中職在校學生規畫中學組賽事，並增加中學組晉級決賽的組數，此外也將兒童街舞納入正規賽制，持續鼓勵12歲以下的兒童舞者參賽。

新北市文化局表示，預賽8月31日、9月1日於板橋車站站前廣場登場，決賽9月7日在新北市市民廣場進行。

板橋區長林耀長表示，「2019新北FUN街頭」系列活動，免費街舞教室推廣課程已於7月8日率先開跑，大師班專業推廣課程也將在8月26日於新北市府6樓大禮堂開設，邀請享譽國際的嘻哈大師Buddha Stretch來台，與台灣街舞愛好者切磋交流。

林耀長說，9月7日決賽當天現場還有40攤創意潮流市集，今年首度與台藝大及「新北好禮」獲獎商家合作，有「街頭潮牌」、「在地文創」、「新北好禮」及「快閃限定」四大主題，讓民眾看街舞、享美食、逛市集，一次滿足。