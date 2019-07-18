影／北歐行喊卡 侯友宜：料敵從寬 颱風形成即決定

2019-07-18 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳慧文 ╱即時報導



雖然丹娜絲颱風的陸警已經在昨(17日)解除，但原在北歐參訪的新北市長侯友宜仍決定提前返台，並於今天凌晨6時許抵達桃園機場，接著即坐鎮市府主持丹娜絲颱風災害應變中心第一次工作會報。會議結束後，又趕到汐止區勘查秀山路邊坡搶災工程及抽水站。侯友宜說，在歐洲他一知颱風形成時，便下決定要提前返台，因為颱風無法預測，必須要「料敵從寬」，做好萬全準備。記者追問侯友宜，是不是下飛機後行程滿檔，都沒有休息，他笑回，這是身為市長的責任，沒有所謂的休息跟不休息。