議員要求台中肉品市場加速遷建 市府：明年6月完成選址

2019-07-18 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



今年5月台中市環保局針對肉品市場臭味汙染重罰10萬元，肉品市場後續提出了3大改善計畫。市議員陳文政今天「突襲」肉品市場，重申北區居民立場「遷建要進行，改善不能停」。但是經發局表示明年6月完成選址作業。

陳文政表示，請環保局比照對中火的標準與魄力，對肉品市場嚴格執法，環保局開罰10萬元，限期改善。

時隔兩個月，陳文政在無預先告知的情況下到場「突擊」其中「洗車場排水溝工程」接近完工，沖洗豬隻車輛汙水，目前減少了部分的臭味來源。其他兩項目前設計規劃都接近完成，近期發包。

陳文政重申，遷建一定要加速進行，各項進度絕對不能延期；遷建進行的同時，原肉品市場的臭味改善工程仍要進行，努力降低臭味逸散。

經發局表示，市府規劃新的台中市肉品市場以觀光工廠功能為主，肉品供應目標為輔，並著重與鄰近區域的環境生態關係，期盼建立全台肉品市場的新典範。