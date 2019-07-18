親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不斷更新╱京都動畫工作室遭縱火 16死、10人心肺功能停止

輕颱丹娜絲飛奔離去 氣象局17點30分解除海警

議員要求台中肉品市場加速遷建 市府：明年6月完成選址

2019-07-18 15:31聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

今年5月台中市環保局針對肉品市場臭味汙染重罰10萬元，肉品市場後續提出了3大改善計畫。市議員陳文政今天「突襲」肉品市場，重申北區居民立場「遷建要進行，改善不能停」。但是經發局表示明年6月完成選址作業。

陳文政表示，請環保局比照對中火的標準與魄力，對肉品市場嚴格執法，環保局開罰10萬元，限期改善。

時隔兩個月，陳文政在無預先告知的情況下到場「突擊」其中「洗車場排水溝工程」接近完工，沖洗豬隻車輛汙水，目前減少了部分的臭味來源。其他兩項目前設計規劃都接近完成，近期發包。

陳文政重申，遷建一定要加速進行，各項進度絕對不能延期；遷建進行的同時，原肉品市場的臭味改善工程仍要進行，努力降低臭味逸散。

經發局表示，市府規劃新的台中市肉品市場以觀光工廠功能為主，肉品供應目標為輔，並著重與鄰近區域的環境生態關係，期盼建立全台肉品市場的新典範。

目前正盤點全市適宜的遷場地點，並進行可行性分析，除評估地方民意外，同時一併考量包括用地現況單純、土地權屬（公有地優先）、規劃中產業園區、鄰地土地使用現況、交通可及性以及與現有肉品市場區域關聯性等因素，預計109年6月前完成選址作業。

台中市議員陳文政突擊肉品市場，要求市府加速遷建，目前也需加強汙染防治。圖/陳文政...
台中市議員陳文政突擊肉品市場，要求市府加速遷建，目前也需加強汙染防治。圖/陳文政提供
分享
台中市議員陳文政突擊肉品市場，洗車場臭味已減少。圖/陳文政提供
台中市議員陳文政突擊肉品市場，洗車場臭味已減少。圖/陳文政提供
分享
台中市議員陳文政與肉品市場管理階層加強溝通。圖/陳文政提供
台中市議員陳文政與肉品市場管理階層加強溝通。圖/陳文政提供
分享

肉品台中市觀光工廠
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

影／北歐行喊卡 侯友宜：料敵從寬 颱風形成即決定

2019-07-18 16:01

北市府為民調槓上王鴻薇 研考會：問政黨更問人民需求

2019-07-18 16:57

新北FUN街頭 9月7日決賽看街舞逛市集

2019-07-18 16:56

心繫居民安危 侯友宜剛返台就到汐止視察勘災

2019-07-18 14:22

騎鐵道自行車、玩獨木舟 夏季旅展開賣

2019-07-18 12:20

防災紅背心從北歐穿到台灣 侯友宜：市長的責任

2019-07-18 10:28

選不選立委？黃珊珊：沒人知道明天會有什麼變化

2019-07-18 09:23

聯醫日籍志工 彈琴撫慰病家

2019-07-18 00:07

大巨蛋擬施作兩樓外牆 北市府減量方案棄守？

2019-07-17 23:47

新北立委第4選區 藍營雙陳爭提名 今明協調

2019-07-17 23:45

抓噪音照相車 周末到淡水

2019-07-17 23:24

新北首例危老重建動土 今年都更拚100件

2019-07-17 23:17

新北97處求設停車場 交局：審慎評估

2019-07-17 23:12

復育傳統水梯田 豐珠國中學生搶收割

2019-07-17 22:01

石門區長視察防災社區 為抗颱做準備

2019-07-17 22:00

淡水未爆彈虛驚一場 立委要求地區檢測

2019-07-17 21:57

夏令營走訪地方 金山關懷點老幼共學

2019-07-17 21:57

輕颱來襲 嚴防淡水區台二線再積淹水

2019-07-17 21:55

南港車站機車違停嚴重 居民苦不堪言

2019-07-17 20:45

北市連鎖速食業排油煙異味超標 環保局重罰30萬

2019-07-17 18:28

不怕坍方！汐止秀山路邊坡固定 嚴防丹娜絲侵襲

2019-07-17 16:08

憂颱風侵台 侯友宜出訪北歐明早返台坐鎮

2019-07-17 12:07
看更多

熱門文章

吃麵多收30元冷氣費遭投訴 店家喊冤：有先告知

2019-07-17 19:53

影╱颱風來了高雄市長韓國瑜看每雨必淹神農路清淤

2019-07-17 19:01

有神快拜！18秒影片證明：太子爺想兜風「攔也攔不住」

2019-07-18 14:41

影／好望角到白沙屯推「電動自行車」 首長立委試乘

2019-07-17 20:41

古寧村民要把國家公園趕出去 陳玉珍出面協商

2019-07-17 18:06

中市道安影片「尷尬癌」被罵翻 黃健豪：林佳龍要求的

2019-07-18 12:31

桃園捷運綠線地下潛盾工程今聯合簽約9月底、10月開工

2019-07-18 14:20

台15線新竹段路面10年未整修 22日起全面刨除重鋪

2019-07-18 12:32

高雄仁武產業園區、高捷岡山路竹延伸線 通過環評

2019-07-17 21:09

選前高階警官異動 南市警局長黃宗仁被回鍋副署長

2019-07-18 16:09

絲瓜還能製成絲瓜帽 許慈良創意讓絲瓜價值更多元

2019-07-18 07:45

配天宮正殿石獅原來是古物 城隍遶境南投眼尖民眾發現

2019-07-17 19:09

雲林今天最高溫出現在這 小心熱傷害

2019-07-17 18:10

颱風丹娜絲陸警解除 花蓮夏日活動恢復

2019-07-17 22:37

蝦蛄拍仔肉質像龍蝦價格不到一半 海科館將繁殖

2019-07-17 23:27

綠營指地下道用黑名單監視器 中市新聞局：林佳龍任內發包

2019-07-18 13:20

台東婦人被玻璃碎片割傷 丹娜絲颱風在台首名傷患

2019-07-17 21:02

南港車站機車違停嚴重 居民苦不堪言

2019-07-17 20:45

選不選立委？黃珊珊：沒人知道明天會有什麼變化

2019-07-18 09:23

颱風不影響金門 縣長楊鎮浯明日出訪新馬

2019-07-17 18:17

台中太平水溝竟被封 里長：颱風來豈不淹大水

2019-07-18 13:30

基隆市府再奪國家卓越建設大獎 林右昌：5年努力成果

2019-07-17 19:43

高雄市規畫營造光輝十月 雙十節光復節全面迎僑胞

2019-07-18 12:32

南投最大投資！埔里赤崁頂遊樂區開發案 獲交通部核准

2019-07-18 15:31

員林大排灘地變成香蕉園 彰化縣府趕在颱風來襲前剷除

2019-07-17 18:39

議員籲大智路快打通 盧秀燕：為價購大智慧大樓找解方

2019-07-17 19:09

影／宜蘭童玩節這個館最刺激 每天排隊遊客大爆場

2019-07-18 07:49

打狗夜市違法營業　挑戰韓市長公權力

2019-07-18 12:05

防災紅背心從北歐穿到台灣 侯友宜：市長的責任

2019-07-18 10:28

台灣大道4座地下道監視器品牌染紅 中市府：一周內全拆

2019-07-18 15:29

颱風後加強清淹水及淤泥 韓國瑜：全市清淤得花上兩年

2019-07-18 15:30

丹娜絲陸警解除 花蓮紅面鴨FUN暑假20日恢復演出

2019-07-17 21:51

台知園區審查會場外農民抗議 楊文科：一肩挑起來承擔

2019-07-17 19:07

新竹縣府將調整計畫 台知園區縮減近50公頃

2019-07-17 21:29

苗栗三義雙潭四季小旅行 感受漫遊生活

2019-07-18 11:13

影╱新天堂樂園新設滑水道 500元玩到底

2019-07-17 15:37

專用停車位卻停滿自行車 身障者：形同虛設、格外諷刺

2019-07-17 18:57

花蓮之光！ 國際賽射下5金4銀1銅 小將今凱旋歸國

2019-07-17 18:52

大巨蛋擬施作兩樓外牆 北市府減量方案棄守？

2019-07-17 23:47

北北基颱風假是否同調 林右昌：視颱風狀況

2019-07-17 17:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top