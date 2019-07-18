議員要求台中肉品市場加速遷建 市府：明年6月完成選址
今年5月台中市環保局針對肉品市場臭味汙染重罰10萬元，肉品市場後續提出了3大改善計畫。市議員陳文政今天「突襲」肉品市場，重申北區居民立場「遷建要進行，改善不能停」。但是經發局表示明年6月完成選址作業。
陳文政表示，請環保局比照對中火的標準與魄力，對肉品市場嚴格執法，環保局開罰10萬元，限期改善。
時隔兩個月，陳文政在無預先告知的情況下到場「突擊」其中「洗車場排水溝工程」接近完工，沖洗豬隻車輛汙水，目前減少了部分的臭味來源。其他兩項目前設計規劃都接近完成，近期發包。
陳文政重申，遷建一定要加速進行，各項進度絕對不能延期；遷建進行的同時，原肉品市場的臭味改善工程仍要進行，努力降低臭味逸散。
經發局表示，市府規劃新的台中市肉品市場以觀光工廠功能為主，肉品供應目標為輔，並著重與鄰近區域的環境生態關係，期盼建立全台肉品市場的新典範。
目前正盤點全市適宜的遷場地點，並進行可行性分析，除評估地方民意外，同時一併考量包括用地現況單純、土地權屬（公有地優先）、規劃中產業園區、鄰地土地使用現況、交通可及性以及與現有肉品市場區域關聯性等因素，預計109年6月前完成選址作業。
留言