心繫居民安危 侯友宜剛返台就到汐止視察勘災

2019-07-18 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



根據中央氣象局表示，輕颱丹娜絲雖已遠離，各仍有豪雨發生機率，新北市長侯友宜日前於北歐四國出訪時，因颱風關係昨緊急返台，今早抵台後即刻坐鎮指揮各局處加強防災工作，並前往新北市汐止地區視察，侯友宜表示，雖然丹娜絲颱風對新北市影響不大，仍然要慎防外圍環流帶來的豪雨。

侯友宜今早至汐止區公所視察災害應變中心運作情形後，隨即前往汐止秀山路137號路段視察，之後再到汐止城中抽水站檢視運作情況。

先前秀山路於6月24日及7月2日因受連日大雨影響，發生邊坡2度坍方，新北市工務局已請廠商針對邊坡進行打鋼板樁、噴水泥漿以固定坡面工程，昨日工程已全數完成。

工務局長朱惕之表示，歷經豪大雨造成兩度坍方並緊急搶修後，原訂7月23日完成的工程，已於昨日提前完工，目前已於秀山路坍方邊坡以三層噴凝土護坡，設置520支錨筋來穩定，並於原有排水流路挖掘100公尺的噴漿溝，以利排水，同時還設置PVC排水管及15支滲流集水管。

朱惕之表示，除了護坡工程外，這次秀山路坍方中，工務局養工處以新設63公尺拍漿溝、安裝PVC排水管、10個基礎夾牆鑽孔導水、1組抽水馬達、清除120公尺長既有排水口淤泥等緊急處理方式，全力搶災維護居民生命安全及恢復聯外交通道路。