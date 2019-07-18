騎鐵道自行車、玩獨木舟 夏季旅展開賣

2019-07-18 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北觀旅局首度參加「2019台北國際夏季旅展」，明起一連4天於台北世貿一館參展，不僅推廣新北的「青春山海線」主題旅遊，也邀請深澳鐵道自行車及龍洞灣海洋公園業者，在旅展以優惠價格販售門票，讓民眾搶先預定最夯的行程。

觀旅局指出，夏季旅展中，深澳鐵道自行車的業者，推出團體優先預約夜間版深澳鐵道自行車，來回250元、單趟150元，還有限量RailBike側背帆布包優惠價150元、手提帆布包優惠價100元。

另外龍洞灣海洋公園業者則祭出浮潛初階課程、獨木舟初階課程，2項都是9折優惠只要720元，觀旅局說，不論是深澳鐵道自行車或是浮潛、獨木舟行程都須事先預約，民眾可以在旅展中購買並進行預約。

除了業者提供的優惠行程外，新北觀旅局指出，新北的「青春山海線」，從淡水沿著台2號公路到三貂角，沿途有綠意盎然又兼具歷史人文特性的台灣朝聖之路「淡蘭古道」，讓民眾可以走進大自然一探歷史風貌。

新北觀旅局也推出河海音樂季，包括7月27日至8月25日的「淡水漁人舞台-夏日原創音樂」，8月30日到9月1日「新北市貢寮國際海洋音樂祭」，觀旅局指出，2大獨立音樂會是樂迷不可錯過的盛事。