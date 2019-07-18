親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日本京都動畫疑遭汽油縱火 工作室全毀近40傷傳數人罹難

「東方瑞士」不自由 暗渡陳倉的星國打假訊息法

騎鐵道自行車、玩獨木舟 夏季旅展開賣

2019-07-18 12:20聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北觀旅局首度參加「2019台北國際夏季旅展」，明起一連4天於台北世貿一館參展，不僅推廣新北的「青春山海線」主題旅遊，也邀請深澳鐵道自行車及龍洞灣海洋公園業者，在旅展以優惠價格販售門票，讓民眾搶先預定最夯的行程。

觀旅局指出，夏季旅展中，深澳鐵道自行車的業者，推出團體優先預約夜間版深澳鐵道自行車，來回250元、單趟150元，還有限量RailBike側背帆布包優惠價150元、手提帆布包優惠價100元。

另外龍洞灣海洋公園業者則祭出浮潛初階課程、獨木舟初階課程，2項都是9折優惠只要720元，觀旅局說，不論是深澳鐵道自行車或是浮潛、獨木舟行程都須事先預約，民眾可以在旅展中購買並進行預約。

除了業者提供的優惠行程外，新北觀旅局指出，新北的「青春山海線」，從淡水沿著台2號公路到三貂角，沿途有綠意盎然又兼具歷史人文特性的台灣朝聖之路「淡蘭古道」，讓民眾可以走進大自然一探歷史風貌。

新北觀旅局也推出河海音樂季，包括7月27日至8月25日的「淡水漁人舞台-夏日原創音樂」，8月30日到9月1日「新北市貢寮國際海洋音樂祭」，觀旅局指出，2大獨立音樂會是樂迷不可錯過的盛事。

觀旅局指出表示，旅展現場會發送限量2千份的專屬DM，詳細介紹淡蘭古道等路線，另外也有有獎徵答活動，將送出浮潛體驗券、紀念鑰匙圈和多功能手機架觸控筆等好禮，歡迎民眾前來參加。

新北觀旅局首度參加「2019台北國際夏季旅展」，同時邀請業者祭出優惠行程，浮潛初...
新北觀旅局首度參加「2019台北國際夏季旅展」，同時邀請業者祭出優惠行程，浮潛初階課程、獨木舟初階課程，2項都是9折優惠只要720元。圖／新北觀旅局提供
分享
深澳鐵道自行車的業者，推出團體優先預約夜間版深澳鐵道自行車，來回250元、單趟1...
深澳鐵道自行車的業者，推出團體優先預約夜間版深澳鐵道自行車，來回250元、單趟150元，還有限量RailBike側背帆布包優惠價150元、手提帆布包優惠價100元。圖／新北觀旅局提供
分享

旅展自行車
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

選不選立委？黃珊珊：沒人知道明天會有什麼變化

2019-07-18 09:23

防災紅背心從北歐穿到台灣 侯友宜：市長的責任

2019-07-18 10:28

聯醫日籍志工 彈琴撫慰病家

2019-07-18 00:07

大巨蛋擬施作兩樓外牆 北市府減量方案棄守？

2019-07-17 23:47

新北立委第4選區 藍營雙陳爭提名 今明協調

2019-07-17 23:45

抓噪音照相車 周末到淡水

2019-07-17 23:24

新北首例危老重建動土 今年都更拚100件

2019-07-17 23:17

新北97處求設停車場 交局：審慎評估

2019-07-17 23:12

復育傳統水梯田 豐珠國中學生搶收割

2019-07-17 22:01

石門區長視察防災社區 為抗颱做準備

2019-07-17 22:00

淡水未爆彈虛驚一場 立委要求地區檢測

2019-07-17 21:57

夏令營走訪地方 金山關懷點老幼共學

2019-07-17 21:57

輕颱來襲 嚴防淡水區台二線再積淹水

2019-07-17 21:55

南港車站機車違停嚴重 居民苦不堪言

2019-07-17 20:45

北市連鎖速食業排油煙異味超標 環保局重罰30萬

2019-07-17 18:28

不怕坍方！汐止秀山路邊坡固定 嚴防丹娜絲侵襲

2019-07-17 16:08

憂颱風侵台 侯友宜出訪北歐明早返台坐鎮

2019-07-17 12:07

新北金山4處易淹溪流裝監視器 手機就能看

2019-07-17 08:55
看更多

熱門文章

基隆明午起風雨大 林右昌：停班停課北北基共同決定

2019-07-17 15:40

吃麵多收30元冷氣費遭投訴 店家喊冤：有先告知

2019-07-17 19:53

影／全國第一家「老人健身房」 在嘉義市開幕

2019-07-17 12:57

高捷岡山延伸線二階工程 環評通過

2019-07-17 16:57

影╱颱風外圍環流影響高溫 苗縣民看溫度計「天啊！40度」

2019-07-17 15:32

影╱颱風來了高雄市長韓國瑜看每雨必淹神農路清淤

2019-07-17 19:01

萬一掉下來就300萬不見了 宜縣府防颱速拆飛天火車

2019-07-17 15:23

影／好望角到白沙屯推「電動自行車」 首長立委試乘

2019-07-17 20:41

古寧村民要把國家公園趕出去 陳玉珍出面協商

2019-07-17 18:06

金門醫院也可做化療 癌友不必台金奔波

2019-07-17 13:58

高雄仁武產業園區、高捷岡山路竹延伸線 通過環評

2019-07-17 21:09

配天宮正殿石獅原來是古物 城隍遶境南投眼尖民眾發現

2019-07-17 19:09

雲林今天最高溫出現在這 小心熱傷害

2019-07-17 18:10

颱風丹娜絲陸警解除 花蓮夏日活動恢復

2019-07-17 22:37

蝦蛄拍仔肉質像龍蝦價格不到一半 海科館將繁殖

2019-07-17 23:27

台東婦人被玻璃碎片割傷 丹娜絲颱風在台首名傷患

2019-07-17 21:02

颱風不影響金門 縣長楊鎮浯明日出訪新馬

2019-07-17 18:17

影╱新天堂樂園新設滑水道 500元玩到底

2019-07-17 15:37

絲瓜還能製成絲瓜帽 許慈良創意讓絲瓜價值更多元

2019-07-18 07:45

基隆市府再奪國家卓越建設大獎 林右昌：5年努力成果

2019-07-17 19:43

南港車站機車違停嚴重 居民苦不堪言

2019-07-17 20:45

高架鐵路下綠空廊道動工 盧秀燕：未來市民休閒熱點

2019-07-17 14:09

申辦住宅補貼別跑錯！桃市住宅發展處搬進中路二號社宅

2019-07-17 14:44

選不選立委？黃珊珊：沒人知道明天會有什麼變化

2019-07-18 09:23

員林大排灘地變成香蕉園 彰化縣府趕在颱風來襲前剷除

2019-07-17 18:39

影╱香蕉收入保險試辦 蕉農納悶：屏東有補助 高雄卻沒有

2019-07-17 14:17

議員籲大智路快打通 盧秀燕：為價購大智慧大樓找解方

2019-07-17 19:09

丹娜絲陸警解除 花蓮紅面鴨FUN暑假20日恢復演出

2019-07-17 21:51

率先全國禁用廚餘養豬 雲林廚餘回收成績獲中央肯定

2019-07-17 12:57

綠川得奬也有事？綠指現任沾光 中市府：政黨輪替

2019-07-17 14:03

台知園區審查會場外農民抗議 楊文科：一肩挑起來承擔

2019-07-17 19:07

報廢車輛長期停路旁占用 交通隊強制拖吊

2019-07-17 15:26

防災紅背心從北歐穿到台灣 侯友宜：市長的責任

2019-07-18 10:28

影／颱風即將來襲 韓國瑜下令市府嚴陣以待

2019-07-17 13:32

北北基颱風假是否同調 林右昌：視颱風狀況

2019-07-17 17:14

花蓮之光！ 國際賽射下5金4銀1銅 小將今凱旋歸國

2019-07-17 18:52

專用停車位卻停滿自行車 身障者：形同虛設、格外諷刺

2019-07-17 18:57

新竹縣府將調整計畫 台知園區縮減近50公頃

2019-07-17 21:29

大巨蛋擬施作兩樓外牆 北市府減量方案棄守？

2019-07-17 23:47

台中綠空廊道首期先用為快 土堤爭議再起

2019-07-17 22:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top