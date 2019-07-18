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北警察署三井倉庫 名列國家卓越建設獎

2019-07-18 12:09中央社 台北18日電

北市文化局辦理的「市定古蹟原台北北警察署修復工程」與「三井倉庫歷史建築保存統包工程」皆名列國家卓越建設獎。文化局表示，這兩棟建築已成為新地標與休憩地點。

國家卓越建設獎是由中華民國不動產協進會主辦，今年為第14屆。台北市文化局辦理的「市定古蹟原台北北警察署修復工程」拿下最佳環境文化類卓越獎；「三井倉庫歷史建築保存統包工程」獲得金質獎。

北警察署為目前台北市僅存日治時期較具規模的警察局，外觀呈流線形，有一對變體的西洋式柱子，外牆所貼的褐色面磚為北投窯廠所產，這種顏色也稱為國防色，據說有防空保護色作用。此外，署內設置有拷問用之水牢、鞭刑室，還有運用西方全景式監視的扇形羈留室等特殊設計。

在新文化運動的浪潮下，日治時期許多台籍菁英鼓吹民主理念、難容於殖民政府而被捕監禁於此的故事，也見證當年日本警察威權時代的台灣民主政治社會運動。 現今已活化再利用為「台灣新文化運動紀念館」。

「三井倉庫歷史建築保存統包工程」則配合西區門戶計畫忠孝西路路型調整，建物向東搬遷50餘公尺異地重組，但舊木料及磚料保存均採取留用的最大值，為了舊磚重組平整度及復原完整度，聘請專業泥作匠師親自指導施作，雖然耗時但謹慎縝密，如今為訴說台北西區故事的「記憶倉庫」。

文化局表示，北警察署與三井倉庫得獎，是推動文資保存的莫大鼓舞，兩棟風華再現的古蹟也成為台北新地標與休憩好去處。

歷史建築警察文化局
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