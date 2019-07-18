陽明山長者營養不良 北投營養推廣分中心今揭牌

2019-07-18 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



考量陽明山區長輩營養攝取不均及醫療資源不足，北市衛生局在北投區健康服務中心成立社區營養推廣分中心，今天揭牌啟用並有營養師進駐，提供山區及附近居民預約免費營養諮詢與風險篩檢，營養師也將配合醫療到點服務進入山上的社區居民。

高齡者隨著年紀增長，因飲食能力變差與習慣也常見長期營養不均等健康問題，北市衛生局去年因此年長者較多的萬華區成立社區營養推廣中心，方便長者就近在健康服務中心進行營養諮詢、風險篩檢，不用到醫院就有營養師服務；同時也提供團體衛教及輔導共餐據點等服務。

衛生局長黃世傑表示，北市到今年6月底，65歲人口比率已達17.58%，社區營養推廣中心去年調查顯示，北市長者營養問題前3項為「熱量攝取不足」、「膳食纖維攝取不足」及「蛋白質攝取不足」，且長者對「肌少衰弱症與慢性病」、「蛋白質來源食物」及「均衡飲食份量」等營養觀念較為缺乏。

支援營養推廣中心運作的聯合醫院營養部主任張惠萍表示，萬華區周邊長者有4.9%營養不良有健康風險；而陽明山上較偏遠的湖山里、湖田里、泉源里則高達7.1%，3個里65歲以上老人占20.62%共1061人，有青壯人口外移、獨居長者多、交通及醫療資源不足的情況。

社區營養師魏子秦說，陽明山只有1家醫療診所，長者想到山下醫療院所車程至少也要半小時，過去營養師約每個月上山1次做諮詢，營養推廣分中心成立後，今年7、8月利用山上湖田國小暑假期間開辦課程，營養師每周都會上山服務，9月以後預計會每個月仍會上山1到2次，頻率較過去增加。