防災紅背心從北歐穿到台灣 侯友宜：市長的責任

2019-07-18 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市長侯友宜上周到北歐參訪，出訪期間台灣遭遇輕颱丹娜絲侵襲，侯立刻決定返台，昨荷蘭時間凌晨4點，穿上「防災紅背心」與新北災害應變中心進行視訊，侯今上午6點下飛機後直奔新北市府，依舊穿著紅背心開會，侯友宜說，這是身為市長的一個責任，他一定要從北歐趕回來。

侯友宜指出，颱風形成後，預判對新北市還是有影響，不管到最後路徑怎麼走，只要颱風對台灣有任何影響，站在新北市立場，事先防範要料敵從寬，從最壞狀況來做假設，禦敵從嚴做好萬全準備。

丹娜絲颱風目前逐漸遠離台灣，侯說，不要因為颱風任何狀況掉以輕心，參訪過當中一聽到颱風可能會影響到新北市，他就立即從北歐回來，相信用這樣全力備戰的態度，讓民眾的生命財產安全得到最大保障。

至於為何帶著防災紅背心出訪？侯友宜指出，他無論何時何地永遠做好作戰準備，出國也要帶上小紅才安心，防患於未然，是第一原則。

侯友宜為了趕在颱風來之前回台坐鎮指揮，前天就啟程返台，路程歷經渡輪、搭車、飛機，「陸海空」的交通工具都用上，終於在今早6點抵台，侯還在途中以視訊方式參加會議，侯友宜說，休息並不是他要做的事，要把工作做好。