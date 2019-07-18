林口臨檢擴大實施 防制街頭暴力

相關新聞
防災紅背心從北歐穿到台灣 侯友宜：市長的責任2019-07-18 10:28
聯醫日籍志工 彈琴撫慰病家2019-07-18 00:07
大巨蛋擬施作兩樓外牆 北市府減量方案棄守？2019-07-17 23:47
新北立委第4選區 藍營雙陳爭提名 今明協調2019-07-17 23:45
抓噪音照相車 周末到淡水2019-07-17 23:24
新北首例危老重建動土 今年都更拚100件2019-07-17 23:17
新北97處求設停車場 交局：審慎評估2019-07-17 23:12
復育傳統水梯田 豐珠國中學生搶收割2019-07-17 22:01
石門區長視察防災社區 為抗颱做準備2019-07-17 22:00
淡水未爆彈虛驚一場 立委要求地區檢測2019-07-17 21:57
夏令營走訪地方 金山關懷點老幼共學2019-07-17 21:57
輕颱來襲 嚴防淡水區台二線再積淹水2019-07-17 21:55
南港車站機車違停嚴重 居民苦不堪言2019-07-17 20:45
北市連鎖速食業排油煙異味超標 環保局重罰30萬2019-07-17 18:28
不怕坍方！汐止秀山路邊坡固定 嚴防丹娜絲侵襲2019-07-17 16:08
憂颱風侵台 侯友宜出訪北歐明早返台坐鎮2019-07-17 12:07
新北金山4處易淹溪流裝監視器 手機就能看2019-07-17 08:55
熱門文章
基隆明午起風雨大 林右昌：停班停課北北基共同決定2019-07-17 15:40
吃麵多收30元冷氣費遭投訴 店家喊冤：有先告知2019-07-17 19:53
影／全國第一家「老人健身房」 在嘉義市開幕2019-07-17 12:57
高捷岡山延伸線二階工程 環評通過2019-07-17 16:57
中斷至少40年 合興宮炸彈媽恢復步行遶境尋古鄉路2019-07-17 12:12
影╱颱風外圍環流影響高溫 苗縣民看溫度計「天啊！40度」2019-07-17 15:32
影╱颱風來了高雄市長韓國瑜看每雨必淹神農路清淤2019-07-17 19:01
萬一掉下來就300萬不見了 宜縣府防颱速拆飛天火車2019-07-17 15:23
金門醫院也可做化療 癌友不必台金奔波2019-07-17 13:58
古寧村民要把國家公園趕出去 陳玉珍出面協商2019-07-17 18:06
影／好望角到白沙屯推「電動自行車」 首長立委試乘2019-07-17 20:41
高雄仁武產業園區、高捷岡山路竹延伸線 通過環評2019-07-17 21:09
大鵬灣BOT廠商停業沒得玩了？鵬管處和業者火速消毒2019-07-17 10:57
雲林今天最高溫出現在這 小心熱傷害2019-07-17 18:10
夜市美食龍蝦近親「蝦蛄拍仔」 台日合作幼苗培育成功2019-07-17 11:01
配天宮正殿石獅原來是古物 城隍遶境南投眼尖民眾發現2019-07-17 19:09
颱風丹娜絲陸警解除 花蓮夏日活動恢復2019-07-17 22:37
蝦蛄拍仔肉質像龍蝦價格不到一半 海科館將繁殖2019-07-17 23:27
台東婦人被玻璃碎片割傷 丹娜絲颱風在台首名傷患2019-07-17 21:02
颱風不影響金門 縣長楊鎮浯明日出訪新馬2019-07-17 18:17
基隆市府再奪國家卓越建設大獎 林右昌：5年努力成果2019-07-17 19:43
影╱新天堂樂園新設滑水道 500元玩到底2019-07-17 15:37
高架鐵路下綠空廊道動工 盧秀燕：未來市民休閒熱點2019-07-17 14:09
南港車站機車違停嚴重 居民苦不堪言2019-07-17 20:45
申辦住宅補貼別跑錯！桃市住宅發展處搬進中路二號社宅2019-07-17 14:44
台南要有公托了！地點設在北區、中西區2019-07-17 12:15
員林大排灘地變成香蕉園 彰化縣府趕在颱風來襲前剷除2019-07-17 18:39
絲瓜還能製成絲瓜帽 許慈良創意讓絲瓜價值更多元2019-07-18 07:45
台中北區北屯區立委選舉 劉國隆：民進黨快辦民調提名2019-07-17 12:16
選不選立委？黃珊珊：沒人知道明天會有什麼變化2019-07-18 09:23
影╱香蕉收入保險試辦 蕉農納悶：屏東有補助 高雄卻沒有2019-07-17 14:17
議員籲大智路快打通 盧秀燕：為價購大智慧大樓找解方2019-07-17 19:09
丹娜絲陸警解除 花蓮紅面鴨FUN暑假20日恢復演出2019-07-17 21:51
綠川得奬也有事？綠指現任沾光 中市府：政黨輪替2019-07-17 14:03
台知園區審查會場外農民抗議 楊文科：一肩挑起來承擔2019-07-17 19:07
報廢車輛長期停路旁占用 交通隊強制拖吊2019-07-17 15:26
率先全國禁用廚餘養豬 雲林廚餘回收成績獲中央肯定2019-07-17 12:57
影／颱風即將來襲 韓國瑜下令市府嚴陣以待2019-07-17 13:32
台南海岸突現大量垃圾 疑隨海洋潮流漂來2019-07-17 11:45
北北基颱風假是否同調 林右昌：視颱風狀況2019-07-17 17:14
留言