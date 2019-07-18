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林口臨檢擴大實施 防制街頭暴力

2019-07-18 10:26聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市林口警分局為防制街頭鬥毆滋事，昨晚規畫實施擴大臨檢勤務，針對轄內易聚集群眾及易滋事場所譬如卡拉OK、夜店、快炒店及薑母鴨店等，擴大臨檢防制不法行為發生。

警方表示，有鑑於近日林口達樂釣蝦場發生打架案件，昨晚除臨檢釣蝦場賓客，也在店外加強路檢，避免再度發生鬥毆，影響社會秩序。

昨晚整個林口區、泰山區的臨檢績效，共查獲毒品1件、毒品通緝1件、公共危險2件、妨害自由1件，另告發交通違規取締28件、逕行舉發98件、變更排氣管25件。

林口日前發生釣蝦場群眾鬥毆事件，警方昨晚實施擴大臨檢。圖／警方提供
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林口日前發生釣蝦場群眾鬥毆事件，警方昨晚實施擴大臨檢。圖／警方提供
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臨檢林口
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