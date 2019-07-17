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南港車站機車違停嚴重 居民苦不堪言

2019-07-17 20:45聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

南港車站三鐵共構，加上客運站點、百貨公司，每到假日人潮洶湧，但因周邊機車位不足，導致停車亂象叢生。南港里長李志錦今上午趁著里長座談會，當面向台北市柯文哲抱怨，指南港車站周邊機車違停情況嚴重，巷弄到處都可見違停的機車，嚴重影響居民出入，盼市府增設車位，做好導引指示，否則若只靠違停開單、拖吊，根本就治標不治本。

李志錦抱怨，南港車站除了台鐵、高鐵、捷運等「三鐵」外，還是國道客運站點之一，再加上周邊有百貨商場，每到假日到處都是逛街人潮，許多民眾騎著機車來南港逛街，卻因為車位不足，索性隨地停放。

李志錦說，不僅人行道上隨處可見違停的機車，就連巷弄裡面都是違停的機車，一停就是十幾輛，相當誇張。儘管現場有員警開單取締，但上午拖吊了一輛，下午又來一輛，根本就是拖不勝拖，未來東區門戶計畫發展後，相信人潮會更多，盼市府可以在周邊增設車位，不然一直無法解決違停的問題。

李志錦表示，機車違停問題存在已久，多次反應轄內警務同仁加強取締，但始終成效不彰，才會建請交通局提出南港車站周邊的交通改善計畫。

對此，柯文哲當場裁示，指南港車站旅客人數過去4年暴增，但規畫交通時，確實沒有算到機車停車問題，這個問題需要解決，請交通局跟里長協調，看怎麼做最好。

北市府秘書長張哲揚則說，會再看看周邊還有哪些地方可以增設機車格位，另外也考量實施汽機車格位共用，好解決機車位不足的問題。

南港里長李志錦今上午趁著里長座談會，當面向台北市長柯文哲抱怨，指南港車站周邊機車...
南港里長李志錦今上午趁著里長座談會，當面向台北市長柯文哲抱怨，指南港車站周邊機車違停情況嚴重，巷弄到處都可見違停的機車，嚴重影響居民出入。圖／李志錦提供
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南港里長李志錦今上午趁著里長座談會，當面向台北市長柯文哲抱怨，指南港車站周邊機車...
南港里長李志錦今上午趁著里長座談會，當面向台北市長柯文哲抱怨，指南港車站周邊機車違停情況嚴重，巷弄到處都可見違停的機車，嚴重影響居民出入。圖／李志錦提供
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南港里長李志錦今上午趁著里長座談會，當面向台北市長柯文哲抱怨，指南港車站周邊機車違停情況嚴重，巷弄到處都可見違停的機車，嚴重影響居民出入。圖／李志錦提供
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南港里長李志錦今上午趁著里長座談會，當面向台北市長柯文哲抱怨，指南港車站周邊機車違停情況嚴重，巷弄到處都可見違停的機車，嚴重影響居民出入。圖／李志錦提供
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南港里長李志錦今上午趁著里長座談會，當面向台北市長柯文哲抱怨，指南港車站周邊機車違停情況嚴重，巷弄到處都可見違停的機車，嚴重影響居民出入。圖／李志錦提供
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南港里長李志錦今上午趁著里長座談會，當面向台北市長柯文哲抱怨，指南港車站周邊機車違停情況嚴重，巷弄到處都可見違停的機車，嚴重影響居民出入。圖／李志錦提供
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違停柯文哲北市
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