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大巨蛋增外牆工項 北市府：尊重公會判斷

2019-07-17 21:29中央社 台北17日電

大巨蛋案未解，遠雄日前申請施作各棟2樓以下外牆。台北市都發局今天說，經技師公會審議後認為，若2樓以下未施作外牆，恐因強風導致內部損壞。北市府表示，尊重公會判斷。

對此，前都市發展局長林洲民指出，遠雄要施作各棟2樓以下帷幕外牆，不應在都審會審查前，就可預先通過，這不是施作帷幕外牆問題，而是攸關公共安全議題。

他說，北市府在民國105年間的市政會議曾討論減少大巨蛋量體方案，當時考量容留人數增加，要求遠雄應釋出1、2樓空間作緩衝地帶，且不可施作帷幕外牆。

他認為，北市府應謹慎考量過去提出的減少大巨蛋量體方案，且需先經都審會審查，才可讓遠雄施作，若市府同意，是否意味要撤銷當年市政會議通過的內容。

都發局指出，遠雄今年5月間來函，內容提及依建築法及最高行政法院判決，大巨蛋園區的各棟帷幕外牆2樓以下屬安全維護工項，請求施工。

都發局說，7月9日邀集土木等3大公會審議，公會代表認為，大巨蛋內各棟屋頂皆已完成，若1、2樓以下帷幕外牆不盡快施作，恐因強風灌入，產生風力上揚，會讓內部出現損壞狀況，且因大巨蛋案屬府級列管重大案件，統整後，已向上呈報。

局長黃景茂指出，遠雄申請施工大巨蛋帷幕外牆部分，會向府方報告，「專業問題專業解決」；都審會目前以審議大巨蛋容留避難人數電腦模擬為主，現階段未討論商業空間量體部分。

北市府副發言人柯昱安表示，因涉及公安問題，都發局邀公會研商，認定因公安疑慮，帷幕外牆需施作，原則尊重公會專業判斷。

北市府在104年5月20日以遠雄未按圖施工、公安有疑慮為由，勒令大巨蛋停工。時任副市長林欽榮隔年開記者會，提出減少量體方案，內容為增加大巨蛋逃生避難空間，建議各棟2樓以下改成開放空間，以利疏散逃生，也間接刪減商業面積。

台北高等行政法院事後判決遠雄可針對14項有關公安部分的安全維護工項施工。

都發局則依台北高等行政法院裁定允許遠雄可針對載重、水浮力、鏽蝕與坍塌，在維護安全前提下，同意14項工項，但不可施作各棟的1、2樓帷幕外牆，而大巨蛋全面復工須通過都審、環評、建照變更審查。

最高行政法院今年4月底認定，北市府針對大巨蛋案的停工處分，並無違誤，至於原判決撤銷「關於維護安全、防範危險發生之施作部分」，這部分不在停工處分範圍內，廢棄原判決，改判遠雄敗訴定讞。

大巨蛋北市公安
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