防範輕颱丹娜絲 新北農業局防災全面啟動

2019-07-17 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



輕度颱風「丹娜絲」持續接近台灣，因應颱風來襲，新北市長侯友宜上午表示，及早完成防災應變準備，針對易山崩及土石流山區提高警覺，提醒海上作業漁船儘速進港避風，並加強防颱宣導，全力防颱。

農業局表示，今日上午8點以簡訊通知1827位漁船主，並逐一致電5個區漁會，做好防颱整備及漁船繫纜固定作業。農業局下午也巡查淡水第二漁港，同時派員檢視本市28處漁港及漁港工程各項設施整備作業，截至今日下午四點，已進港避風漁船計1629艘，外籍(含大陸)船員1160人。

針對土石流潛勢區，農業局皆已成立災害搶救小組並完成防颱準備。土石流潛勢溪流合計235條，保全住戶3855人，也已請公所及98個里長通知居民防颱。將隨時注意中央氣象局雨量資料及農委會水保局土石流警戒資訊，第一時間因應最新狀況。

歷年來颱風肆虐均造成大量樹木傾倒，對於交通和市容皆造成極大影響。農業局表示，已事先請各區公所針對路樹進行防汛期前檢查，各區公所綠化班及委外廠商也已進行樹木疏枝修剪及固定作業，也提醒民眾，自家的樹木可自行進行疏枝修剪或固定等預防性處理，避免因颱風來襲倒塌。