貴賓犬遭橡皮筋纏繞受傷 新北動保處啟動救援

2019-07-17 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市政府動保處6月下旬接獲民眾拾獲送交一隻貴賓犬「黑妹」，在牠的鼻吻部發現有環狀傷口，經動保處毛寶貝醫療中心獸醫發揮動物鑑傷專業研判，「黑妹」很可能是由於外物纏繞在鼻吻部長期摩擦而形成傷口，目前仍在接受治療中，傷勢已逐漸好轉，等牠傷口癒合後公告開放認養，期許牠找到一個溫暖的家，展開另一段新的生活。

動保處表示，今年6月下旬，一位民眾將路邊撿到的黑色貴賓犬送到動保處治療，因為貴賓犬的鼻吻處有明顯外傷，獸醫師莊子昇鑑傷、診斷後表示，傷口呈現環狀裂傷，導致嚴重切割傷口感染，推測應是遭橡皮筋套住口鼻無法掙脫造成。

莊子昇說，貴賓犬可能在外流浪很久，研判是為了尋找食物，將口鼻深入便當盒尋找食物，但反被橡皮筋套住口鼻無法掙脫，導致血液循環不良，造成皮肉組織壞死，傷口也因為橡皮筋的切割，形成深度環狀的裂傷。

貴賓犬在接受手術處理傷口，並給予抗生素治療控制感染情形，雖然傷口尚未完全癒合，但精神食慾都很好，也取名為「黑妹」，期盼牠能早日恢復健康，找到一個溫暖的家。

動保處長陳淵泉表示，若在犬貓頸部、鼻吻部發現有環狀傷口，多數案例都是流浪動物，家犬如果與主人出外散步，因為貪吃不小心被橡皮圈套到，主人就會立即協助脫困、馬上就醫，但如有疑似虐待動物情形，依據動保法第6條，可處3萬至15萬元罰鍰。