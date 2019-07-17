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颱風丹娜絲進逼 北市蔬果價格微漲供應無虞

2019-07-17 19:47中央社 台北17日電

輕度颱風丹娜絲逐漸來襲。台北市市場處表示，今天蔬菜、水果到貨量比昨天減少，受颱風侵襲預期心理，價格微漲，預計未來2天供貨量應不匱乏，目前蔬果供應無虞。

輕颱丹娜絲朝台灣東南部海面接近，中央氣象局已發布海上陸上颱風警報，估計18日至19日對台影響最大。

台北市市場處發布新聞稿表示，輕颱丹娜絲持續進逼台灣，預計豪大雨恐造成部分產區的蔬果受損，可能影響果菜批發市場的蔬果到貨量。

市場處統計，批發市場今天蔬菜到貨量1300公噸，較昨天少145公噸，受颱風侵襲預期心理影響，市場需求增加，平均價格達每公斤新台幣44元，較昨天上升4.8元，預期產地應會搶收，未來2天供貨量應不虞匱乏。

水果部分，今天到貨量較昨天少263公噸，平均價格每公斤41.1元，較昨天上升2.6元。

市場處表示，後續菜價波動情形，民眾可透過各市場的QR-Code即時查詢批發交易價格，也會視蔬菜到貨量及總平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價，適時啟動購貯計畫以平穩菜價。

市場處說，台北農產公司會機動釋出購貯國產胡蘿蔔及馬鈴薯，並聯繫其他無受損產區增量供應蔬菜，再透過超市等通路，供應6種至10種平價蔬菜，且會積極連絡運銷單位增加進貨量，適時調配供應需求，民眾目前仍無需擔心蔬果供應量。

颱風菜價北市
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