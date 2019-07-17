北市連鎖速食業排油煙異味超標 環保局重罰30萬

2019-07-17 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市「漢堡王新北投店」，因營業時產生的油煙異味太重，4月遭附近民眾向環保局檢舉；環保局表示，4月到5月持續要求店家改善，但民眾仍持續投訴，因此於6月對該店進行「異味汙染物官能測定」發現測定值是管制標準的10倍，因此依空氣汙染防制法告發處30萬元罰鍰，後續將列管複查到改善為止。對此，漢堡王回應，已陸續提升門市內活性碳排煙設備效能，同時增設臭氧機來降低異味。

環保局4、5月持續接獲民眾投訴速食店油煙味太重影響生活品質，稽查人員4月於現場發現確實有油煙異味後，要求店家1個月內改善，但5月仍有民眾持續投訴，環保局因此於6月啟動「異味汙染物官能測定」。

環保局稽查大隊第四中隊長林建中說，6月委請環保署核准的異味檢測廠商對該速食店進行測定，發現測定值達100，是管制標準10的10倍，因此依違反空氣汙染防制法第20條第1項「公私場所固定汙染源排放空氣汙染物，應符合排放標準。」開罰30萬元。

林建中說，告發後也要求速食店1個月內改善，期限到本月24日，月底或8月初將再進行一次測定，若測定值仍一樣，開罰金額將變60萬元，並再次限期改善，若發現業者沒有任何改善動作，可視為情節重大令其停業。