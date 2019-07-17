持續更新／丹娜絲颱風來襲 中市府部分活動時間異動
中央氣象局已發布輕颱丹娜絲海上及陸上颱風警報，台中市政府在颱風期間有部分活動及服務延期或停辦，提醒民眾確認資訊後再前往，避免撲空。
各項活動調整資訊，彙整如下，資料將持續更新：
確定延期活動：
7/21(日) 觀光旅遊局「大安濱海尋寶闖關活動」，延期辦理。
確定停止舉辦活動:
7/19(五) 客家事務委員會「2019台中巧聖仙師文化祭-客家建築與產業文化巡禮第二梯次活動」，停止舉辦。
如市府停班：
7/18(四) 衛生局「校園傳染病防治暨感染管制教育訓練」，公告停班即延期辦理。
7/18(四) 衛生局「三、四級毒品危害講習」，公告停班即延期辦理。
7/18(四) 衛生局「108年臺中市衛生所心理健康教育訓暨聯繫會議」，公告停班即延期辦理。
7/18(四) 勞工局「台中市各工會因應老人健保補助案說明會」，公告停班即延期辦理。
7/18(四) 勞工局「108年台中市五大總工會幹部座談會」，公告停班即延期辦理。
7/18(四) 研究發展考核委員會「台中市政府市民免費電腦課程」，公告停班課即延期辦理，將另行通知學員補課日期及時間。
7/19(五) 衛生局「108年度台中市長期照顧輔具租賃服務實施計畫第2次專家審查會議」，公告停班即延期辦理。
7/19(五) 衛生局「中區醫療網計畫專家會議」，公告停班即延期辦理。
7/19(五) 勞工局「「108年第3季勞動基準法宣導會－勞動基準法工資工時規範暨修正重點解析宣導活動」，公告停班即延期辦理。
7/19(五) 研究發展考核委員會「台中市政府市民免費電腦課程」，公告停班課即延期辦理，將另行通知學員補課日期及時間。
留言