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淡水未爆彈虛驚一場 立委要求地區檢測

2019-07-17 21:57觀天下 記者許端驛/淡水報導

淡水區砲台公園後方發現一枚未爆砲彈，警方也撤離了附近住家居民，經國軍到場進行拆除...
淡水區砲台公園後方發現一枚未爆砲彈，警方也撤離了附近住家居民，經國軍到場進行拆除作業，虛驚一場。 圖／紅樹林有線電視提供
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淡水區砲台公園後方油車里的巷弄，昨(17)日傍晚民眾發現一枚未爆砲彈，且在冒煙起火，未爆彈長約30公分、寬約15公分，經國軍到場進行未爆彈拆除作業，虛驚一場。對此，立委呂孫綾要求國軍，在附近地區做探測作業，檢測還會不會有其他的砲彈留在地底下，確保居民安全。

附近居民表示，其實前一天就有看到砲彈部份金屬，被大雨沖刷後露出表面，當時不知道是砲彈，直到昨天可能天氣太熱，到旁晚起火，居民試圖用水滅火，但澆不熄，才發現是枚砲彈，嚇得趕緊報案。

警消到現場後，估計未爆彈長約30公分、寬約15公分，立即拉起了封鎖線，警方也撤離了附近住家居民，消防隊也佈署水線待命，等待國軍防爆小組的到來。

油車里長唐儷樺說，附近居民先行撤離等待，而在晚間九點國軍也到場進行未爆彈的拆除作業。

立委呂孫綾接獲消時第一時間也趕到現場關心狀況，國軍經過鑑識及評估，判定是一枚二戰期間遺留的迫砲黃磷彈，沒有爆炸危險，只是黃磷遇熱會起火自燃，因此才會冒煙，未爆彈經泡水處理，軍方昨晚也載回軍營處理，

立委呂孫綾表示，為了安全起見，也要求國軍在附近要做探測的動作，檢測還會不會有其他的砲彈留在地底下，進而處理，確保居民安全。

國軍呂孫綾淡水
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