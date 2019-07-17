丹娜絲颱風苗縣災害整備會議 慎防颱風後引進西南氣流

2019-07-17 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



丹娜絲颱風來襲，苗縣府今下午舉行災害應變中心防颱整備第一次會議，秘書長陳斌山主持，提醒各局處做好防颱整備，防患未然。

氣象單位指出，輕度颱風丹娜絲（Danas）位在鵝鑾鼻東南方470公里左右，並持續接近台灣，中央氣象局在今上午11點半發布陸上颱風警報，預計18日清晨暴風半徑接觸到台灣東南部，18日下午至晚間離開台灣，但可能會有第二個颱風百合（Nari）接踵而來，颱風期間雨量並不大，致災的原因可能是隨後引進的西南氣流。

秘書長陳斌山聽取相關單位簡報，請海巡第三總隊、文化觀光局、警察局下令民眾遠離危險之海域與山區，請農業處、水利處、農田水利會先行完成路樹修剪、清淤工程、與水閘門檢驗測試，防患於未然。

民政處、社會處、原民中心完備災害物資，並與各地區保持聯繫，隨時彙報各地雨量與災情，準備預防性撤離和災害收容所之開設。工務處、水利處、消防局、警察局、後備指揮部再三確認災害搶救的機具與人員處於待命狀態，隨時準備投入救災。