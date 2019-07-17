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輕颱丹娜絲來襲 預估這兩天影響最劇

颱風丹娜絲來襲 北市消完成防颱整備

2019-07-17 16:45中央社 台北17日電

颱風丹娜絲海上陸上颱風警報發布。台北市消防局今天表示，北市已完成相關防颱整備工作，並呼籲民眾嚴加防範和配合，做好少外出、注意用火和備妥緊急避難包等措施。

中央氣象局今天上午11時30分發布颱風丹娜絲的海上陸上颱風警報，暴風圈朝巴士海峽接近，對台東、恆春半島及屏東地區將構成威脅，18至19日為台灣地區受影響最顯著時段。

北市消今天發布新聞稿表示，已完成各項防颱整備，以因應各種防、救災作為；並呼籲民眾注意居家環境、嚴加防範，配合做好防颱準備。

北市消呼籲民眾可做好相關防範措施，包括颱風期間需要緊急援助時，可撥打市民熱線「1999」或「119」「110」報案；同時，民眾若發現雨水下水道側溝需清淤，或路樹需處理等事項，也可撥打「1999」反映。

另，工地圍籬、鷹架、看板及廣告招牌應檢查，取下或釘牢，以免被強風吹落，造成危害；颱風期間若無必要，民眾儘量不要外出，以免遭掉落物擊傷；若居住處所位於低窪地區、山坡地帶或在河川地作業者，應預防豪雨山崩、土石流，並及早避難。

北市消指出，停電期間避免使用火燭，若真需使用應有充分防範措施，以免發生火災；掉落電線不可用手觸摸，以免觸電，並應立即撥「119」「110」或「1999」，以便通知電力公司進行搶修。

此外，為確保颱風豪雨來臨時居住安全，民眾應於地下室加裝自動抽水機，地下入口處也要加設防水閘門或沙包；若收到台北市政府疏散撤離通知時，應迅速配合進行疏散作業。

北市消提醒，民眾家中應事先備妥收音機、手電筒、急救箱、飲用水、食物及生活必需品；並準備好個人緊急避難包，放在家中或工作場所隨手可得之處。

同時，還要預先檢查電路、注意爐火和瓦斯管線；檢視家中門窗及維修，盆景應移至室內，並事先用支架保護花木，其他物品也應加強牢固。

民眾若想了解最新即時氣象、淹水潛勢及避難收容等資訊，北市消表示，可上台北市防災資訊網站查詢，或使用智慧型手機下載「台北市行動防災App」和加入台北市政府Line官方帳號，即可得知相關防颱即時訊息。

北市颱風
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