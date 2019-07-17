颱風擾局 熊讚水樂園18、19日活動取消

2019-07-17 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



受到「丹娜絲」颱風影響，北市府觀傳局宣布取消明、後2天（18、19日），在大佳河濱公園舉辦的「2019台北河岸童樂會-熊讚水樂園」各活動場次，至於20、21日是否正常舉辦， 19日下午將另行宣布。

北市府觀傳局長劉奕霆表示，活動最後2天，也就是20、21日活動是否照常進行，將視颱風警報何時解除、活動場地大佳河濱公園受颱風影響情形，以及活動設施復原進度等，在確保民眾安全的前提下，於19日下午再行決定及對外宣布。