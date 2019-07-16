希望盃3天營隊開跑 家扶孩童挑戰城市解謎

2019-07-16 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市中和大同育幼院舉辦「希望盃」營隊活動，許多來自各地的兒少家扶安置學園前來參加，由各學園園長攀樹揭開活動序幕。大同育幼院院長黃劍峯表示，希望藉由這次活動讓所有安置學園的孩子能聚在一起，並透過未來3天的城市解謎、古蹟老街等營隊活動，給予孩子們豐富多元的歡樂暑假。

家扶基金會所屬希望學園自2007年舉辦希望盃至今，每年都會提供安置園生才藝學習的舞台，但隨著園生逐年減少，調整改採由園生自主規畫，促進學園間孩子們交流聯誼之活動型。今年由大同育幼院院生籌辦活動，每個活動皆是由孩子們規畫設計，有孩子開心能服務全國安置學園園生們；也有人怕無法勝任帶領的角色。

活動現場，黃劍峯也帶領所有學園園長們一起進行攀樹活動，希望藉由親身參與帶給孩子們力量，以及炒熱現場氣氛。黃劍峯表示，育幼院成立至今66年，經收容教養長大的孩子已超過千人，主要訓練日常生活自理能力，以及協助院童離院後的生活適應與發展。

黃劍峯說，很開心這次希望盃活動能讓所有安置學園的孩子聚在一起，未來3天活動中有礦坑貓村、古蹟老街、城市解謎等，都是由孩子們親自設計而成，希望透過活動帶給大家一個歡樂暑假。