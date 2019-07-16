親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

希望盃3天營隊開跑 家扶孩童挑戰城市解謎

2019-07-16 23:31聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市中和大同育幼院舉辦「希望盃」營隊活動，許多來自各地的兒少家扶安置學園前來參加，由各學園園長攀樹揭開活動序幕。大同育幼院院長黃劍峯表示，希望藉由這次活動讓所有安置學園的孩子能聚在一起，並透過未來3天的城市解謎、古蹟老街等營隊活動，給予孩子們豐富多元的歡樂暑假。

家扶基金會所屬希望學園自2007年舉辦希望盃至今，每年都會提供安置園生才藝學習的舞台，但隨著園生逐年減少，調整改採由園生自主規畫，促進學園間孩子們交流聯誼之活動型。今年由大同育幼院院生籌辦活動，每個活動皆是由孩子們規畫設計，有孩子開心能服務全國安置學園園生們；也有人怕無法勝任帶領的角色。

活動現場，黃劍峯也帶領所有學園園長們一起進行攀樹活動，希望藉由親身參與帶給孩子們力量，以及炒熱現場氣氛。黃劍峯表示，育幼院成立至今66年，經收容教養長大的孩子已超過千人，主要訓練日常生活自理能力，以及協助院童離院後的生活適應與發展。

黃劍峯說，很開心這次希望盃活動能讓所有安置學園的孩子聚在一起，未來3天活動中有礦坑貓村、古蹟老街、城市解謎等，都是由孩子們親自設計而成，希望透過活動帶給大家一個歡樂暑假。

家扶基金會執行長何素秋表示，給予孩子展現活動及表現的舞台很重要，祝福這3天所有的孩子都能展現自己，並得到朋友的支持。台北市議員徐立信也到場力挺，他說，學歷不是唯一的選項，應鼓勵孩子要勇於追求夢想及培養學習的目標，並朝著未來目標前進。

大同育幼院院長黃劍峯帶領各園長進行攀樹，希望藉由親身參與帶給孩子們力量。圖／大同...
大同育幼院院長黃劍峯帶領各園長進行攀樹，希望藉由親身參與帶給孩子們力量。圖／大同育幼院提供
分享
今年希望盃由大同育幼院舉辦，許多來自各地的兒少家扶安置學園前來參加，藉由活動讓所...
今年希望盃由大同育幼院舉辦，許多來自各地的兒少家扶安置學園前來參加，藉由活動讓所有安置學園的孩子聚在一起。 圖／大同育幼院提供
分享

育幼院古蹟
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

古蹟保存計畫影響西區門户計畫？文資局:擬定前已協調

2019-07-16 20:48

防登革熱有妙招 新北市推養鬥魚吃孑孓

2019-07-16 19:41

新莊龍鳳里愛心跳蚤市集 7位里長熱情相挺

2019-07-16 19:40

住家成小集會點 三芝獨居阿嬤快樂慶生

2019-07-16 19:40

水情即時監看 金山公所防災一機掌握

2019-07-16 19:39

老人會來觀摩 貢寮八旬阿嬤手沖咖啡招待

2019-07-16 19:39

久占車北市今天開始拖吊 竟有車積欠8萬停車費

2019-07-16 19:28

丹娜絲颱風生成 新北市政府嚴陣以待

2019-07-16 18:04

打卡新熱點 美人魚、恐龍任你拍

2019-07-16 18:04

台北橋「機車瀑布」屢登國際 機車肇事高警方指原因

2019-07-16 17:38

出訪遇颱風 侯友宜心繫新北立刻返台

2019-07-16 16:37

精進繩索救援技術 新北消防舉辦交流賽

2019-07-16 15:47

早期警察宿舍都更變社宅 中和民樂段舉辦動土典禮

2019-07-16 15:45

紓解塞車 汐止聯絡道橋往市區改為2線道

2019-07-16 13:59

台南今年28名長者因車禍死亡 銀髮族要注意行的安全

2019-07-16 12:09

台中恢復老人健保補助 盧秀燕赴城隍廟參拜還願

2019-07-16 12:06

影／台南土城正統鹿耳門聖母廟 發放平安米8千多戶受惠

2019-07-16 11:48

騎電動車擔心「路上沒電」？ 台中推3年充電站倍增

2019-07-16 11:46

九份樂伯二手書店結束營業 愛書人：尋寶地少一處

2019-07-16 09:50

熱壞了？淡水河魚群暴斃 清2.6噸

2019-07-16 00:45

北市買公保地 首度動用5億容積代金

2019-07-16 00:39

公保地標價以公告現值15%為上限 地主：北市府逼賤賣

2019-07-16 00:34

里長大小聲／草埔市場垃圾髒亂、雨棚凌亂… 李煥中促轉型

2019-07-15 23:25

開拓客源 北市雙層觀光巴士增3站點

2019-07-15 23:17

管教身障學員挨罰 協會反擊：無不當

2019-07-15 22:56

里長大小聲／郭書成 爭取湖興里活動中心

2019-07-15 22:52

市政沒「大細漢」 謝政達訪石門

2019-07-15 22:47

新北公共托老中心 年底前增設5處

2019-07-15 22:44

新店警維護石碇區安寧 嚴格取締違規改裝車輛

2019-07-15 19:19

做豆腐排乳白色廢水 最重可罰3百萬

2019-07-15 19:11

主廚義煮300份料理 邀心智障礙者享用

2019-07-15 18:56

廢墟終要重生 瑞三選煤廠開修復說明會

2019-07-15 18:40

巷口電桿視線死角 淡水里長盼遷保安全

2019-07-15 18:39

蘆洲二手物義賣熱烈 分享資源關懷弱勢

2019-07-15 18:38

行動治理下鄉 石門山溪重現山海美景

2019-07-15 18:37

五堵火車站空地遭丟垃圾 地方要求改善

2019-07-15 18:35
看更多

熱門文章

台南長榮地下道將封閉1年 居民憂交通黑暗期

2019-07-16 14:49

基隆整併7戶政所變3所不便民？ 林右昌：不改不行

2019-07-16 13:15

耗時9年 南迴公路拓寬今年底通車

2019-07-16 13:15

跑山車友擾安寧 霧台居民霸氣亮刀：這裡不是賽車場

2019-07-16 19:30

電動自行車交通大執法 彰化一個月取締1864件

2019-07-16 16:58

輕颱轉北部恐帶來風雨 基市估總雨量150到300釐米

2019-07-16 17:49

永久效期身障手冊換新證 苗栗再給59人1個月緩衝

2019-07-16 08:59

影／「撈過界」開罰單？頭份、竹南分不清 民眾氣難平

2019-07-16 21:02

台北橋「機車瀑布」屢登國際 機車肇事高警方指原因

2019-07-16 17:38

嘉義布袋前代表生前急公好義 自費鋪路身後剩2千元葬禮哀戚

2019-07-16 13:17

丹娜絲颱風恐撲台 侯友宜出訪提前返台坐鎮

2019-07-16 18:27

出訪遇颱風 侯友宜心繫新北立刻返台

2019-07-16 16:37

影／太興飛瀑媲美九寨溝 缺廁所遊客內急煞風景

2019-07-16 13:58

李佳芬擬自請建築師丈量農舍 若有違建就拆

2019-07-16 12:32

金門入夏首次大停電 塔山發電廠油路堵塞惹禍

2019-07-16 13:10

長期借用場地集會 苗市嘉盛、嘉新活動中心有譜

2019-07-16 14:34

丹娜絲颱風動態多變 北水局完成加強整備

2019-07-16 21:00

李佳芬雲林農舍違建風波 鄉公所預定19日丈量勘查

2019-07-16 14:30

台大醫院雲林分院像迷宮 開發室內導航患者不怕迷路了

2019-07-16 13:14

新北市民到太麻里旅遊掉錢包 大王國中女學生拾獲奉還

2019-07-16 11:20

懸缺7個月金門縣副縣長由黃怡凱接任 今宣誓就職

2019-07-16 17:59

斗南農會外銷好米到澳洲 200家店鋪買得到雲林米

2019-07-16 12:29

台24線遊客亂象多店家淪公廁 業者：體諒但請尊重

2019-07-16 20:28

東方美人茶推新包裝 竹縣府：這些才是評鑑出的優良茶

2019-07-16 14:48

為免租金補助再被詐領 基市府啟動內控抽查

2019-07-16 13:13

6個人就有1個老人 彰化縣廣建日照據點因應人口老化

2019-07-16 17:59

「喝酒前想想家人」嘉市監理站道安講習 在殯儀館上課

2019-07-16 17:52

鐵路高架化臨時軌工程動土 黃敏惠：打造西部新都心

2019-07-16 16:52

熱壞了？淡水河魚群暴斃 清2.6噸

2019-07-16 00:45

基隆中正路水公司外牆大片崩落已圍起 人車經過小心

2019-07-16 20:30

丹娜絲颱風生成 新北市政府嚴陣以待

2019-07-16 18:04

義民廟多年遲未改選 祭典區代表群到竹縣府陳情抗議

2019-07-16 12:04

土雞雞蛋價格低靡 彰化辦三場促銷會

2019-07-16 13:11

108課綱首場座談雲林登場 4334高中職生適用新課綱

2019-07-16 18:01

外圍環流影響 明後天往返蘭嶼綠島客輪停駛

2019-07-16 11:45

北市買公保地 首度動用5億容積代金

2019-07-16 00:39

颱風丹娜絲來勢洶洶 金湖花蛤季活動延期

2019-07-16 22:20

嘉義縣廚餘再利用績效評比全國特優 背後全靠這昆蟲

2019-07-16 15:47

獨立書店找活路 基隆見書店多元經營書香加咖啡香

2019-07-16 09:51

新住民質疑韓國瑜歧視 高市府：從未說過不助印越人民

2019-07-16 17:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top