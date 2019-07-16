7處工地防熱危害不合格 北市府工程占3件

2019-07-16 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北報導



北市勞檢處啟動預防熱危害勞檢，發現7處工地不合格，其中市府公共工程就占3件。 記者翁浩然／攝影 分享 facebook

近來雙北氣溫頻亮橙燈警訊，北市勞動檢查處6月啟動預防熱危害勞檢，到7月14日已查訪937處戶外工地，其中7處因沒提供工作人員陰涼休息場所、飲料而不合格，其中，市府公共工程就占了3件。市府相關局處表示，會加強督導，委外廠商已立即改善。

勞動檢查處每年6到9月依職業安全衛生設施規則，檢查戶外工地是否做好預防熱危害措施，平均每年檢查2000多場次，最常見前三名違規項目，包括沒提供陰涼休息場所、沒提供適當飲料或食鹽水，及沒做好勞工熱疾病預防教育宣導。

勞檢處稽查到7處違規，其中4處為民間營造工地，3處是市府公共工程，其中1處是公園工程，2處為人行道工程，都未安排陰涼休息處、電解質飲料給工人而違規。

北市勞檢處6月啟動預防熱危害勞檢，到7月14日發現7處工地不合格。 記者翁浩然／攝影 分享 facebook

勞檢處長江明志表示，河濱、側溝、人行道等工程因施工地點不斷移動，加上腹地不足，較難搭建帳篷、準備飲水設備，但仍會要求廠商立即改善，即便用專車接送工作人員到鄰近陰涼處休息也行。

江明志說，首次違規都是開勸導單要求改善，第2次稽查仍違規，將罰3萬到15萬元。

公園處表示，大安森林公園執行花草更新作業的委外廠商未提供勞工飲料，廠商已改善，休息則會躲在樹蔭下。

新工處說，塔悠路、松高路兩處人行道工程廠商沒做好預防熱危害措施，已要求改善，工程有裝飲料的冰桶，也有要求工作人員休息時到騎樓、便利商店室內等地，適時補充水分。