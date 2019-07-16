矮房子變大樓 中和民樂段都更案動土

2019-07-16 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北報導



新北市中和民樂段都市更新案規畫地上26層、地下5層電梯大樓，圖為改建模擬圖。 圖／新北市都更處提供 分享 facebook

新北市府推動「捷運蓋到哪、都更做到哪」政策，配合預計年底通車的捷運環狀線，位於環狀線橋和站和中和站之間的中和民樂段都更案昨舉辦動土典禮，原本為警察宿舍與2至4層樓的透天厝，預計最快3年改建為地上26層、地下5層的大樓。

中和民樂段都更案位於中山路2段及中正路主要幹道交叉口，鄰近台64線快速道路，未來有環狀線捷運行經，地處橋和站與中和站之間，由於房屋皆為超過40年的加強磚造建築物，其中包含部分國有地及建物，早期做為警察宿舍和倉庫，建物結構有耐震及防火安全疑慮。

配合更新後，原有建物將規畫成地上26層、地下5層，可容納133戶的鋼骨大樓，為因應新北「安居樂業」的政策，市府也積極向中央爭取因國有土地持分而分回的44戶，部分做為社會住宅。

新北市城鄉局長黃一平表示，考量到整體都市景觀，將於基地四周規畫人行步道及開放空間，並搭配多層次植栽綠化，創造自然綠廊空間。

針對都更後對鄰近房價的影響，新北市城鄉局都更處長張壽文表示，附近類似的舊大樓售價約為一坪40萬元，中和民樂段都更案預計最快3年完工，平均一坪54萬8885元。

今年底將通車的捷運環狀線第一階段，起於新店大坪林站、終點在新莊新北產業園區站，全線14站、跨越4個行政區、串連8條捷運線，共有10站規畫土地開發，其中第一環、第二環的交會點「捷運中和站」，將規畫興建地上14層、地下4層商辦大樓。