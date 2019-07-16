古蹟保存計畫影響西區門户計畫？文資局:擬定前已協調

2019-07-16 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



文化部文資局今舉行「國定古蹟台北府城暨總督府交通局鐵道部保存計畫草案公聽會」，文資局指出，保存計畫對建築物並未設高度控管，草案擬定前也與台北市都發局協調，未來將納入民眾意見修改草案，再送文資審議定案。

此一保存計畫包含兩個國定古蹟（台北府城與鐵道部）與數個市定文化資產，與台北市政府主導的「西區門戶計畫」推動的數個都市計畫變更案與開發案有不少重疊處。不少開發案的樓層高度超過30層，令人擔憂影響古蹟周遭風貌。

報告此一計畫的建築師林雋怡指出，保存計畫草案並未明文管控新建物的高度，但根據文資法第37條規定，營建工程及其他開發行為，不得破壞古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之完整，亦不得遮蓋其外貌或阻塞其觀覽之通道。因此即使保存計畫未設高度控管，計畫內的開發案亦須送文資審議，確認其高度、外型是否會影響古蹟風貌。

為了避免新建物影響古蹟景觀與天際線，他建議居民與建商提開發案時，新建物與古蹟保持適當距離，立面設計也必須簡單、不要太裝飾性，減低對古蹟的視覺影響。以紐約與古蹟相鄰的摩天大樓為例，建築物外牆色彩與天空融合、降低建築的量體感，對古蹟便不會造成視覺壓迫。

一位博愛路的地主指出，建物的高度限制將讓建商卻步，希望比照大稻埕做容積轉移。另一位地主則說，為了減少對古蹟景觀的影響，計畫中不少區域要求新建物的基地退縮，造成基地太小難以找到建商。他希望政府能採徵收土地、公辦都更，或者對地主有所補償，「不要讓我們成為下一個張藥房。」