親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中信購地案擴大 老臣張明田兄弟2人羈押禁見

史上最醜iPhone是它？iPhone 11 Max多張上手照曝光

古蹟保存計畫影響西區門户計畫？文資局:擬定前已協調

2019-07-16 20:48聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

文化部文資局今舉行「國定古蹟台北府城暨總督府交通局鐵道部保存計畫草案公聽會」，文資局指出，保存計畫對建築物並未設高度控管，草案擬定前也與台北市都發局協調，未來將納入民眾意見修改草案，再送文資審議定案。

此一保存計畫包含兩個國定古蹟（台北府城與鐵道部）與數個市定文化資產，與台北市政府主導的「西區門戶計畫」推動的數個都市計畫變更案與開發案有不少重疊處。不少開發案的樓層高度超過30層，令人擔憂影響古蹟周遭風貌。

報告此一計畫的建築師林雋怡指出，保存計畫草案並未明文管控新建物的高度，但根據文資法第37條規定，營建工程及其他開發行為，不得破壞古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之完整，亦不得遮蓋其外貌或阻塞其觀覽之通道。因此即使保存計畫未設高度控管，計畫內的開發案亦須送文資審議，確認其高度、外型是否會影響古蹟風貌。

為了避免新建物影響古蹟景觀與天際線，他建議居民與建商提開發案時，新建物與古蹟保持適當距離，立面設計也必須簡單、不要太裝飾性，減低對古蹟的視覺影響。以紐約與古蹟相鄰的摩天大樓為例，建築物外牆色彩與天空融合、降低建築的量體感，對古蹟便不會造成視覺壓迫。

一位博愛路的地主指出，建物的高度限制將讓建商卻步，希望比照大稻埕做容積轉移。另一位地主則說，為了減少對古蹟景觀的影響，計畫中不少區域要求新建物的基地退縮，造成基地太小難以找到建商。他希望政府能採徵收土地、公辦都更，或者對地主有所補償，「不要讓我們成為下一個張藥房。」

此一保存計畫提出前，台北市政府已提出數個都市計畫變更案與開發案，不少民眾質疑，保存計畫若與現行都市計畫衝突，該怎麼辦？文資局古蹟聚落組組長張祐創表示，草案擬定前已與台北市都發局多次協商，並已根據已定案或動工的開發案修改草案；送進文資大會審議前，還會再根據居民的意見修改，盡力達到共識。

文資局針對鐵道部保存計畫舉行公聽會。記者陳宛茜/攝影
文資局針對鐵道部保存計畫舉行公聽會。記者陳宛茜/攝影
分享

國定古蹟歷史建築北市
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

丹娜絲颱風生成 新北市政府嚴陣以待

2019-07-16 18:04

台北橋「機車瀑布」屢登國際 機車肇事高警方指原因

2019-07-16 17:38

防登革熱有妙招 新北市推養鬥魚吃孑孓

2019-07-16 19:41

新莊龍鳳里愛心跳蚤市集 7位里長熱情相挺

2019-07-16 19:40

住家成小集會點 三芝獨居阿嬤快樂慶生

2019-07-16 19:40

水情即時監看 金山公所防災一機掌握

2019-07-16 19:39

老人會來觀摩 貢寮八旬阿嬤手沖咖啡招待

2019-07-16 19:39

久占車北市今天開始拖吊 竟有車積欠8萬停車費

2019-07-16 19:28

熱門文章

台南長榮地下道將封閉1年 居民憂交通黑暗期

2019-07-16 14:49

基隆整併7戶政所變3所不便民？ 林右昌：不改不行

2019-07-16 13:15

耗時9年 南迴公路拓寬今年底通車

2019-07-16 13:15

永久效期身障手冊換新證 苗栗再給59人1個月緩衝

2019-07-16 08:59

電動自行車交通大執法 彰化一個月取締1864件

2019-07-16 16:58

輕颱轉北部恐帶來風雨 基市估總雨量150到300釐米

2019-07-16 17:49

嘉義布袋前代表生前急公好義 自費鋪路身後剩2千元葬禮哀戚

2019-07-16 13:17

台北橋「機車瀑布」屢登國際 機車肇事高警方指原因

2019-07-16 17:38

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top