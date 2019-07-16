親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

轉傳蘇貞昌影片 調查局前高雄副處長遭拔官記大過

嗆柯P說謊成性 王世堅：柯向郭招手 郭柯配願當老二

丹娜絲颱風生成 新北市政府嚴陣以待

2019-07-16 18:04聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

今年第五號颱風「丹娜絲」於今日下午3時生成，中央氣象局同步發布資訊，預計最快今晚發布海上颱風警報，並於周三上午發布陸上颱風警報。新北市市長侯友宜雖然人在國外，仍十分關切這波颱風動態，並指示消防局及市府各局處做好各項防颱整備措施，明日10時30分於市府應變中心召開第1次整備會議，由副市長陳純敬主持，提示各單位整備作為重點。

依據新北市氣象協力團隊預判分析，這波熱帶性低氣壓於週二晚間至週三清晨間發布海上颱風警報機率極大，週三前預計將以輕度颱風強度通過呂宋島至巴士海峽一帶，週四通過路徑將受到太平洋高壓強度影響，目前預測路徑影響本市陸地及海域機率較低。

新北市府不敢輕忽，已請市府相關機關及各區公所進行各項防颱整備，包括防汛備料與機具整備、抽水站抽水機組試運轉及橫移門測試、災害潛勢地區預置機具規劃、側溝清淤、防救災裝（設）備器材檢查等；另對於正在進行中的工程，做好防颱措施，尤其汐止秀山路邊坡滑落復原工程，更應加強預防性措施，以避免災情擴大。

侯友宜提醒市民注意颱風資訊，適逢暑假期間受到颱風影響，原先預定辦理的相關活動可能停辦或延期，請隨時掌握最新訊息，必要時可主動向主辦單位洽詢。同時呼籲，千萬不可掉以輕心，預先做好準備工作，並配合市府各項預防性避難及管制措施，防颱準備中若需堆置砂包，可向本市各區公所申請；如需避難疏散路線等資訊，可至本市防災資訊網（http://www.dsc.ntpc.gov.tw/new/）或各區公所網站下載使用。本市各級災害應變中心將持續監控颱風動態，加強所有防救災工作，隨時提供市民最完整的防災資訊。

為預防可能到來的颱風丹娜絲，新北市府指示各單位進行各項防颱整備。記者柯毓庭／翻攝
為預防可能到來的颱風丹娜絲，新北市府指示各單位進行各項防颱整備。記者柯毓庭／翻攝
分享
為預防可能到來的颱風丹娜絲，新北市府指示各單位進行各項防颱整備。記者柯毓庭／翻攝
為預防可能到來的颱風丹娜絲，新北市府指示各單位進行各項防颱整備。記者柯毓庭／翻攝
分享
為預防可能到來的颱風丹娜絲，新北市府指示各單位進行各項防颱整備。記者柯毓庭／翻攝
為預防可能到來的颱風丹娜絲，新北市府指示各單位進行各項防颱整備。記者柯毓庭／翻攝
分享
為預防可能到來的颱風丹娜絲，新北市府指示各單位進行各項防颱整備。記者柯毓庭／翻攝
為預防可能到來的颱風丹娜絲，新北市府指示各單位進行各項防颱整備。記者柯毓庭／翻攝
分享

颱風侯友宜
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

台北橋「機車瀑布」屢登國際 機車肇事高警方指原因

2019-07-16 17:38

打卡新熱點 美人魚、恐龍任你拍

2019-07-16 18:04

出訪遇颱風 侯友宜心繫新北立刻返台

2019-07-16 16:37

精進繩索救援技術 新北消防舉辦交流賽

2019-07-16 15:47

早期警察宿舍都更變社宅 中和民樂段舉辦動土典禮

2019-07-16 15:45

紓解塞車 汐止聯絡道橋往市區改為2線道

2019-07-16 13:59

台南今年28名長者因車禍死亡 銀髮族要注意行的安全

2019-07-16 12:09

台中恢復老人健保補助 盧秀燕赴城隍廟參拜還願

2019-07-16 12:06

熱門文章

員林大排水道長滿香蕉？前縣長說「想下去摘來吃」

2019-07-15 20:52

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top