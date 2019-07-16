丹娜絲颱風生成 新北市政府嚴陣以待

2019-07-16 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



今年第五號颱風「丹娜絲」於今日下午3時生成，中央氣象局同步發布資訊，預計最快今晚發布海上颱風警報，並於周三上午發布陸上颱風警報。新北市市長侯友宜雖然人在國外，仍十分關切這波颱風動態，並指示消防局及市府各局處做好各項防颱整備措施，明日10時30分於市府應變中心召開第1次整備會議，由副市長陳純敬主持，提示各單位整備作為重點。

依據新北市氣象協力團隊預判分析，這波熱帶性低氣壓於週二晚間至週三清晨間發布海上颱風警報機率極大，週三前預計將以輕度颱風強度通過呂宋島至巴士海峽一帶，週四通過路徑將受到太平洋高壓強度影響，目前預測路徑影響本市陸地及海域機率較低。

新北市府不敢輕忽，已請市府相關機關及各區公所進行各項防颱整備，包括防汛備料與機具整備、抽水站抽水機組試運轉及橫移門測試、災害潛勢地區預置機具規劃、側溝清淤、防救災裝（設）備器材檢查等；另對於正在進行中的工程，做好防颱措施，尤其汐止秀山路邊坡滑落復原工程，更應加強預防性措施，以避免災情擴大。