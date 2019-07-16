水情即時監看 金山公所防災一機掌握

2019-07-16 19:39 觀天下 記者廖品涵/金山報導



金山區公所與台灣大寬頻合作，在四條市管河川架設了即時監看系統，區長陳國欽趁著準颱風來襲前趕緊確認鏡頭狀況。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 夏日防汛期，如何保護人民生命財產安全成為一項考驗，為要及時掌握水情狀況，金山區公所與台灣大寬頻合作，在區內四條市管河川架設了即時監看系統，今(16)日區長陳國欽趁著準颱風來襲前趕緊確認鏡頭狀況、調整角度，就是要透過即時、高畫質的精準畫面，一機掌握水情狀況。

金山區長陳國欽指出，進入夏季的防汛期，隨時一場豪大雨都可能會引發溪水暴漲，危及民眾的居家安全，為了要掌握即時的溪水狀況，與寬頻業者合作，在區內四條河川容易暴漲的段落，架設了即時監看系統，當大雨來襲時，透過手機掌握各溪流的水位狀況，做出及時的應變措施。

氣象局發布在台灣東南方海面目前有一個熱帶低氣壓未來可能會生成颱風，明天將成為關鍵，在颱風來襲之前，區長希望趕緊約廠商來確認各支水利鏡頭運作狀態與角度調整，就是要確保監控畫面的精確程度，提升防救災能量調配的效率。

區長陳國欽實地視察金包里溪、南勢溪、西勢溪與清水溪各點位的監控狀況，透過台灣大寬頻高畫質清晰的監控設備，精準掌握各溪水水位與溪床狀態，藉此當颱風或豪大雨來襲時，公所可以一機掌握各條河川水情，即時通報廠商做出最立即的應變，讓各項災害情勢影響降到最低，以維護民眾的生命財產安全。