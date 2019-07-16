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早期警察宿舍都更變社宅 中和民樂段舉辦動土典禮

2019-07-16 15:45聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

都更三箭為新北市重要的政策，從民眾最常接觸的交通路網周邊沿線做起，新北市中和區的中和民樂段都市更新案中，除了老舊房屋外，還包含早期警察宿舍和倉庫，配合都更後，將改建為1棟地上26層、地下5層的電梯大樓，新北市府今偕同實施者與住戶一起舉辦動土典禮。

中和民樂段都更案位於中山路2段(20公尺)及中正路(40公尺)主要幹道交叉口，鄰近台64線中、快速道路及未來環狀線捷運橋和站與中和站之間，更新前房屋皆為超過40年的加強磚造建築物，其中，還包含部分國有地及建物，早期作為警察宿舍和倉庫，由於建物結構有耐震及防火安全疑慮，建築物低矮老舊，環境品質也不佳，原有機能急需轉型。

配合更新後，原有建物將規劃成一棟地上地上26層、地下5層，可容納133戶的鋼骨鋼筋混凝土造大樓，另外，為因應新北市安居樂業的政策，也積極向中央爭取國有土地，把其中44戶作為社會住宅。

對於中和民樂段都更案所帶來的影響，新北市城鄉局都更處長張壽文表示，附近類似的新建案售價約為一坪40萬元，而中和民樂段都更案更新後，1、2樓為公共空間，3樓以上最低價為一坪47萬元，最高一坪64萬元，平均一坪為54萬8885元。

新北市城鄉局長黃一平表示，考量到整體都市景觀，將在基地四周規劃人行步道及開放空間，並搭配多層次植栽綠化，採用本土原生樹種，創造自然綠廊空間，預計完工後能取得銀級綠建築標章，延續環保的永續建築設計理念，並提供居民舒適的人行動線和休憩空間，以及提高居住環境品質及美化都市景觀的目標。

新北市中和民樂段更新前房屋皆為超過40年的加強磚造建築物，其中，還包含部分國有地...
新北市中和民樂段更新前房屋皆為超過40年的加強磚造建築物，其中，還包含部分國有地及建物，早期作為警察宿舍和倉庫。圖／新北市都更處提供
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新北市中和區的中和民樂段都市更新案，配合都更後將改建為地上26層、地下5層的電梯...
新北市中和區的中和民樂段都市更新案，配合都更後將改建為地上26層、地下5層的電梯大樓，新北市府今偕同實施者與住戶一起舉辦動土典禮。圖／新北市都更處提供
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新北市中和民樂段更新前房屋皆為超過40年的加強磚造建築物，其中，還包含部分國有地...
新北市中和民樂段更新前房屋皆為超過40年的加強磚造建築物，其中，還包含部分國有地及建物，早期作為警察宿舍和倉庫。圖／新北市都更處提供
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新北市中和民樂段都市更新案規劃改建為地上26層、地下5層鋼骨鋼筋混凝土造的電梯大...
新北市中和民樂段都市更新案規劃改建為地上26層、地下5層鋼骨鋼筋混凝土造的電梯大樓，圖為改建模擬照。圖／新北市都更處提供
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新北市中和區的中和民樂段都市更新案，配合都更後將改建為地上26層、地下5層的電梯...
新北市中和區的中和民樂段都市更新案，配合都更後將改建為地上26層、地下5層的電梯大樓，新北市府今偕同實施者與住戶一起舉辦動土典禮。圖／新北市都更處提供
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新北市中和民樂段更新前房屋皆為超過40年的加強磚造建築物，其中，還包含部分國有地...
新北市中和民樂段更新前房屋皆為超過40年的加強磚造建築物，其中，還包含部分國有地及建物，早期作為警察宿舍和倉庫。圖／新北市都更處提供
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