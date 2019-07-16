台南今年28名長者因車禍死亡 銀髮族要注意行的安全

2019-07-16 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市政府警察局統計，今年1月迄今，全市年長者A1類交通事故共27件、造成28人死亡，65歲以上銀髮族占各年齡層死亡人數比率超過3成，平均每周有1個家中至寶，因為駕駛人一時貪快疏忽未注意以及老人家反應不及，而被硬生生地拆散。台南市警察局交通大隊今天發表「行人車輛用路安全懶人包」，提醒民眾注意行的安全

交通警察大隊分析，年長者事故特性，發生時間整體以白天21件最多(三餐時段發生最高)，晚上及凌晨(18~06時)有6件7人。交通工具以騎(乘)機車16名最多，其次行人5名，另有3名使用農業機具、2名騎腳踏車，駕駛大貨車及乘坐小貨車各1名。

事故三大主因先後為「車輛未依規定讓車」6件、「闖紅燈」及「未注意車前狀態」各5件、「行人在禁止穿越路段穿越」4件，此外，涉案人超速10件、無照8件。上述現象顯示，不論晝夜，因為交通環境的不友善以及用路人守法習慣的不足，對於長年憑藉經驗習慣徒步、騎乘機慢車外出或務農的銀髮族，已成為危害生命安全的隱憂。