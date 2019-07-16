騎電動車擔心「路上沒電」？ 台中推3年充電站倍增

2019-07-16 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市汽車109萬輛、機車171萬輛，近年還持續成長，汽柴油發油量已是台北的兩倍，台中市環保局長吳志超今天在市政會議指出「台中推電動車勢在必行」減少移動汙染源，才能保持目前「抬頭見藍天」。根據調查，民眾最擔心電池續航力問題，環保局規劃，111年台中目標，汽車充電站再增加100站、機車充電站再增150站、機車交換電池再增加120站。

不過使用電動車，不少駕駛人擔心「什麼時候會沒電？！」吳志超說，民眾入手仍有心理障礙。英國汽車公司今年曾公布最新調查結果，售價調低、電池續航力與充電站普及才能化解消費者購買電動車的疑慮，其中有八成的民眾擔心行駛到一半沒電。

吳志超指出，台中目前汽車充電站有405站、機車充電站481站、機車換電站112處，在全名列全茅。今年計畫補助充電站倍增，汽車充電站再增加100站、機車充電站再增150站、機車交換電池再增加120站，111年達標。

設置充電站「先公後私」市府跨局處推廣，包括文化的各圖書館、藝文中心，民政局要求各區公所提計畫、各級學校盤點空間等，擴大充電站設置補助。吳志超認為，先普設充電站，廠商須研究加強電池續航力，需求量夠大，車價也可能調降。