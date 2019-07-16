公保地標價以公告現值15%為上限 地主：北市府逼賤賣

2019-07-16 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



台北市「容積代金」上路，公保地受害地主自救會曾到市政府抗議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市首次動支「容積代金」購買公共設施保留地，而且規定地主的標價必須是以土地公告現值的15%為上限，全國公保地受害地主自救會祕書長李奇昱批評，北市府曾答應要以100％公告現值收購，如今卻是15%為上限，痛批市府逼迫地主賤賣土地。

針對私地主要求提高標購上限，台北市都發局長黃景茂解釋，參考外縣市標購案，大多以公告現值15%為上限，雖然部分縣市更高，也有市議員建議乾脆不要訂上限，交由市場機制決定，待這次標購結束後，市府內部會進行檢討。

地方政府受限財力，許多公共設施保留地都遲遲未徵收，台北市決定標購，底價不超過公告現值15％，有地主嫌價格太低，但也有地主認為與其長年套牢，倒不如拿點錢回來比較實在。

不過，全國公保地受害地主自救會祕書長李奇昱直言，2年前地主發動抗爭，當時台北市府曾經承諾，標購價格是公告現值100%，如今上限竟是公告現值15%，根本違反當初承諾。

李奇昱表示，台北市公保地主約22萬人，這次標購僅49人投標，代表地主不想把土地賤售給市府去，台北市政府這麼大筆的容積代金約50億元，地主賣地又被定上限，市府行為相當惡劣，許多地主不滿此作法，不排除上街抗爭。