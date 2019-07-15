主廚義煮300份料理 邀心智障礙者享用

2019-07-15 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



台北晶華酒店主廚陳春生今到黎明教養院進行義煮活動，煮出300份料理，有別過往三年的西餐，今年更加入兩道中式料理，讓心智障礙院生享受七星級的饗宴；並將義煮募款所得結餘，做為黎明喜樂園興建費用。陳春生說，每次義煮看到大家開心模樣，還收到院生自己做的甜點，心裡是滿滿的感動。

陳春生表示，第一次義煮就是在黎明，由於好友長期帶著中學生至黎明擔任志工，常分享學生與院生之間的點滴，因緣際會下，院方希望可以親至黎明做餐點，讓院生享用到平常吃不到的頂級料理。當時院生問「陳主廚明年可以再來嗎？」讓陳春生一口答應，至今已是連續第4年，菜色幾乎都是主廚親自募得，義煮志工團也都是好友鼎力相助。

院方表示，每次得知陳主廚要來，院生都非常開心，期待著豐盛的料理，也很感謝主廚考量院生咀嚼能力及餐具使用情形，為院生量身設計適合的菜色；有別過往三年的西餐，今年加上飲料、甜點共有十道菜色，更加入兩道中式料理櫻花蝦特製油飯、龍華經典豬腳筍乾，讓院生大飽口福。