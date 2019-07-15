廢墟終要重生 瑞三選煤廠開修復說明會

2019-07-15 18:40 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



瑞芳區猴硐地區如同廢墟的瑞三選煤廠修復工程爭議延宕多年，終預定在本月底動工。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook

瑞芳區猴硐地區的瑞三選煤廠修復工程爭議延宕多年，終預定在本月底動工，今(15)日召開了施工前說明會，也邀請資深礦工及地方耆老一同討論交流，地方則期盼打造工業歷史、視覺藝術、文化觀光與生活結合的複合式園區，讓地方觀光發展更上層樓。

雨水侵入形成鋼筋鏽蝕崩解，木造梁柱外露倒塌佚失，為防止瑞三選煤廠繼續被破壞荒廢，修復工程將在這個月開始動工，今天觀光旅遊局也在市議員林裔綺的提議下，邀請文化部、公所與地方礦工耆老們召開施工前說明會，期望藉設計團隊與地方人士討論，研究出適合在地的細節規劃。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，感謝侯市長在上次議員總質詢中承諾工程，並在兩個月內由中央核准經費，上個月市府發包，由文化部提供45%、新北市府提供55%的工程經費，共一億多元的修復費用，期盼能審慎瞭解地方需要，做最好的規劃。

瑞芳區長王坤南也表示，新的煤礦博物館將以「居民參與」為立足點，朝向「社區共享」、「永續發展」的經營管理，目前將規劃成複合式的場域，將「煤礦生活」風格轉化為礦業地域性休閒特色，例如：多功能會館、礦區在地特色飲食、礦業衣著用具文創風格展售及體驗等，讓博物館寓教於樂，回饋地方也促進猴硐觀光更上層樓。