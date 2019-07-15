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行動治理下鄉 石門山溪重現山海美景

2019-07-15 18:37觀天下 記者廖品涵／石門報導

新北市府推動行動治理，副市長謝政達到山溪里活動中心風貌營造工程，打造出親海有步道...
新北市府推動行動治理，副市長謝政達到山溪里活動中心風貌營造工程，打造出親海有步道，以及互動式拍照框的造景。 圖／紅樹林有線電視提供
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新北市府推動行動治理，今（15）日副市長謝政達到石門區聽取里長的提案建議，山溪里長許阿煌提出的活動中心風貌營造工程，打造出親海有步道，以及互動式拍照框的造景，預定七月底可完工，再現山溪里的山海美景。

新北市副市長謝政達指出，為了要與地方溝通順暢，政策執行沒有障礙，每位首長都是29區跑透透的行動派，在今年三月市長侯友宜來到石門區與里長進行交流座談，會上有里長提案，希望多一點的觀光建設資源挹注，讓石門的觀光產業提升，為此今天再度來到石門，首站就要來山溪里關心觀光風貌建設的執行進度，落實市長的政策與承諾。

山溪里長許阿煌說，市民活動中心坐擁無敵海景，不過在城鄉風貌建設之前，遊客與民眾要親近這片海景，可能都還是隔著窗，或是跨越護欄踩在雜草上才能拍照，現在透過風貌營造，民眾親海有步道可以走，還會有一個互動式拍照框的造景，增添觀光拍照的趣味性。

石門區長林俊宏表示，山溪里依山傍海的地理位置，里長希望觀光可以更蓬勃發展，才不浪費這個得天獨厚的資源，這項豐富趣味性又具有在地風格的風貌建設，預計將在七月底完工，屆時民眾可以來一睹山溪里的山海美景，更加可以與美景做趣味的拍照互動。

石門
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