拿衣架打身障學員遭罰 協會稱：這樣管教沒有不當

2019-07-15 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北蘆洲區的愛兒身心障礙協會日前遭爆料施虐25歲女學員，遭社會局開罰10萬元，負責人曾錦秋、黃姓志工今開記者會反擊，坦承有動手管教，但大部分傷勢並非管教所造成，不過協會遭問到用打管教沒有不當嗎？黃姓志工說，沒有不當，因為在合理範圍且女學員有攻擊性。

曾錦秋指出，25歲女學員入班2年多，透過轉介進入樂活大學，未料入班後發現有攻擊且自虐傾向，也有向家長反映，獲得幫忙管教答案，而女學員6月18日起連續3天攻擊其他學員，還想拿馬克杯要丟擲，才拿衣架輕輕打左右手臂。

曾錦秋說，事後有主動告知家長，家長雖不滿也沒有立刻反應，但接走女學員後1小時才傳來受傷照片，當下立刻致電家長表示傷勢應該不會這麼嚴重，事後再聯繫家長就未獲得正面回應，這事件也造成其餘學員無處可去。

女學員家長說，下課將女兒帶到其他地方後，上廁所才發現這麼嚴重傷痕，女兒只會以捏別人手作為打招呼，不會有自虐狀況，有跟負責人說可以管教、制止，但也不能這麼誇張，但當天是雙手、大腿都是傷痕，若出現丟杯子的時候，應給予制止並給予安撫，不能說再丟就打你。