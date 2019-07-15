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巡查員抓違規丟垃圾挨揍 北市環保局報警

2019-07-15 17:15中央社 台北15日電

北市環保局表示，一名巡查員昨晚發現有人違規丟垃圾，但違規人不僅不配合稽查，還拿鋁棍把巡查員打傷，環保局報警處理。

台北市環保局表示，楊姓巡查員昨晚在萬華區長沙街2段151號前，執行違規棄置垃圾包取締勤務，發現有人騎車把垃圾整包丟到行人清潔箱內，立刻上前攔查並表明身分，違規人拒絕配合並直接騎車離開。

幾分鐘後違規人又回到現場，拿鋁棍攻擊巡查員，打到棍子斷掉才停手，並搶走巡查員的隨身密錄器。楊姓巡查員雙手挫擦傷及大腿、腰部瘀青。

環保局表示，已經至警局報案，會依涉嫌妨害公務傷害罪等罪名提告。

北市妨害公務傷害罪
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