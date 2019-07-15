瑞典每月補助長輩18萬 侯友宜：台灣仍無法做到

2019-07-15 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市長侯友宜日前到瑞典參訪斯德哥爾摩的Löjtnantsgården老人照護中心，不過瑞典賦稅較重，政府每月補助長輩18萬元，侯友宜說，台灣稅制與財政還無法做到如此健全的老人照護，但環境營造與照顧方式，可以作為新北推動長照政策借鏡。

Löjtnantsgården老人照護中心採分區管理，有老人安養28戶及失智症患者的26戶，住戶均為65歲以上且需要全天照顧的長者，每戶都有獨立衛浴設備、床舖及必要輔具，其中20戶還附有小型廚房。

侯友宜說，中心設計高雅，且專業照顧者與復健師的人力充足，每4、5人就配有專屬廚師，還有鋼琴老師進駐指導，執得新北學習，不過瑞典是高度社會福利國家，該中心運作有82%為政府出資，相較下台灣還無法做到如此健全。

管理人Ms. Karin Jönsson表示，照護中心現有52位全職及大量兼職員工負責照料長者生活起居，同時與失智症照護研究者合作，希望找出更新更好的照護方法。

侯友宜表示，老人照顧不只是花錢補助，應提供更多元關懷服務，政府資源有限仍要負起責任，扮演長照制度主導角色，針對長輩的健康度分類提供照顧，也整合民間力量，實現在地安老、在地安養的理想。